Пошуково-рятувальна операція у Київському районі закінчена, та людей шукають

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що фахівці завершили пошуково-рятувальну операцію в будинку в Київському районі, куди вдарила російська ракета 7 березня.

Він зазначив, що про точну кількість загиблих можна буде говорити лише після проведення необхідних експертиз, адже під завалами виявили фрагменти тіл.

Тим часом глава МВС Ігор Клименко нагадав, що пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби. За цей час співробітники ДСНС вивезли понад 2400 кубометрів будівельних матеріалів.

“На жаль, загинули 10 людей, серед них 2 дитини: 7-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Також з-під завалів деблоковано фрагменти тіл, ідентифікація ще триває. Щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані, серед них 3 дитини. Кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції”, – зазначив Клименко.

Все через те, що зниклими безвісти досі вважаються чотири особи.

“Загалом унаслідок цього удару пошкоджено близько двох десятків будинків, автомобілі, заклад освіти. До розбору завалів і ліквідації наслідків ракетного удару були залучені сотні фахівців. Працювали кінологи, верхолази, інженерний підрозділ, команди ДСНС з інших регіонів. Наші психологи надали допомогу десяткам людей”, – додав голова МВС.

Нагадаємо, вночі 7 березня росіяни атакували Харків балістикою та БпЛА. Ракета “Изделие-30” вдарила прямо в п’ятиповерхівку в Київському районі. Частина будинку буквально “склалася”, на місці виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих. Серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще троє дітей постраждали. У реанімації у вкрай тяжкому стані перебуває 11-річний хлопчик, а у 6-річного хлопчика з цієї родини – забої. 17-річна дівчина перенесла гострий стрес. 9 березня в Харкові оголошена жалоба за загиблими внаслідок російської атаки.