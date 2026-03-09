Пошуково-рятувальна операція у Київському районі закінчена, та людей шукають
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що фахівці завершили пошуково-рятувальну операцію в будинку в Київському районі, куди вдарила російська ракета 7 березня.
Він зазначив, що про точну кількість загиблих можна буде говорити лише після проведення необхідних експертиз, адже під завалами виявили фрагменти тіл.
Тим часом глава МВС Ігор Клименко нагадав, що пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби. За цей час співробітники ДСНС вивезли понад 2400 кубометрів будівельних матеріалів.
“На жаль, загинули 10 людей, серед них 2 дитини: 7-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Також з-під завалів деблоковано фрагменти тіл, ідентифікація ще триває. Щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані, серед них 3 дитини. Кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції”, – зазначив Клименко.
Все через те, що зниклими безвісти досі вважаються чотири особи.
“Загалом унаслідок цього удару пошкоджено близько двох десятків будинків, автомобілі, заклад освіти. До розбору завалів і ліквідації наслідків ракетного удару були залучені сотні фахівців. Працювали кінологи, верхолази, інженерний підрозділ, команди ДСНС з інших регіонів. Наші психологи надали допомогу десяткам людей”, – додав голова МВС.
Нагадаємо, вночі 7 березня росіяни атакували Харків балістикою та БпЛА. Ракета “Изделие-30” вдарила прямо в п’ятиповерхівку в Київському районі. Частина будинку буквально “склалася”, на місці виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих. Серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще троє дітей постраждали. У реанімації у вкрай тяжкому стані перебуває 11-річний хлопчик, а у 6-річного хлопчика з цієї родини – забої. 17-річна дівчина перенесла гострий стрес. 9 березня в Харкові оголошена жалоба за загиблими внаслідок російської атаки.
Читайте також: Сьогодні вранці росіяни обстріляли Чугуївщину, є постраждала
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Пошуково-рятувальна операція у Київському районі закінчена, та людей шукають», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 10:30;