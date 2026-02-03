Під загрозою відключення були 1200 будинків у Харкові

Наразі вдалося заживити близько 300 житлових багатоповерхових будинків, передає Харківська міськрада.

Попередньо під загрозою відключення була 1,2 тис. будинків. Завдяки блочно-модульним котельням і альтернативним джерелам теплопостачання вдалося заживити близько 300 будинків. Станом на зараз без опалення залишаються 853 будинки в Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та частині Київського району. Там, за домовленістю з урядом, не вимикають електропостачання. Це 105 тис. абонентів і приблизно 270 тис. мешканців.

«Було ухвалене рішення щодо зливу теплоносія, бо в такі морози це єдиний спосіб зберегти внутрішньобудинкові системи. Але це не означає, що в цих будинках не буде тепла до весни. Ми не розкриваємо технічних деталей, але «Харківські теплові мережі» разом з енергетиками працюють, щоб якнайшвидше відновити послуги», – наголосив Терехов.

У Харкові є необхідні фахівці, зокрема завдяки об’єднанню двох комунальних підприємств – КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківводоканал», заспокоїв мер.

«Ми не вперше допомагаємо цій ТЕЦ відновлюватися. У нас достатньо власних спеціалістів. Кадровий потенціал є, і я дуже вдячний нашим працівникам. Ми працюємо 24/7, щоб зробити все якнайшвидше», – зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, численні вибухи почали лунати в Харкові з близько 00:40. Спершу мер Ігор Терехов інформував про удари балістикою. Потім жителів міста попередили: йде масована атака ворожих БпЛА та ракет. «Прильоти» також у передмісті та в Дергачах. Двоє людей постраждали у Харкові внаслідок ворожих обстрілів, написав голова ХОВА Олег Синєгубов. 27-річний та 58-річний чоловіки отримують допомогу медиків.