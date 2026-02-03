Масована атака на Харків: вже відомо про постраждалих

Численні вибухи почали лунати в Харкові з близько 00:40. Спершу мер Ігор Терехов інформував про удари балістикою. Потім жителів міста попередили: йде масована атака ворожих БпЛА та ракет. «Прильоти» також у передмісті та в Дергачах.

Доповнено о 02:34. Повітряна тривога та вибухи в Харкові не припиняються. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив також про “прильоти” в передмісті.

Доповнено о 02:09. Ще два вибухи чули в Харкові близько 02:07. Перед цим Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців міста бути в укриттях, а моніторингові канали повідомляли про ракети в бік Змієва.

Доповнено о 01:40. Двоє людей постраждали в Харкові внаслідок ворожих обстрілів, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов. 27-річний та 58-річний чоловіки наразі отримують допомогу медиків.

Доповнено 01:25. Попередньо, ворог вдарив КАБом по передмістю Харкова, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки ворожих ударів зʼясовуються», – зазначив він.

Доповнено о 01:08. Також голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє, що під ударом й місто Дергачі. Внаслідок «прильоту» БпЛА постраждали двоє людей.

«79-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, 22-річний чоловік госпіталізований», – зазначив він.

Доповнено о 01:02. Про ще один ракетний удар по Харкову інформує мер Ігор Терехов. Влучання знову у Слобідському районі.

«Також на місто йде масована атака ворожих дронів та ракет. Будьте обережні!», – попередив Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов пише, що вибухи також лунають і в передмісті.

00:39. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару по місту балістичною зброєю – влучання у Слобідському районі.

Популярний моніторинговий канал «TLk news» попереджав про ціль у бік міста.

Зазначимо, до цього, близько 23:40, мер Ігор Терехов повідомляв про влучання ворожого БпЛА «Молния» у центрі міста. Інформації про постраждалих не було

Нагадаємо, минулої доби в місті неодноразово оголошували тривогу через загрозу БпЛА «Молния». Один із БпЛА долетів до Слобідського району. Там він посеред дня вдарив по місцевому ринку. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що постраждали двоє людей, понівечені кілька торгових павільйонів. За даними ДСНС, також дісталося транспортній зупинці та вантажівці.