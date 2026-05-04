Вперше по Харківщині 4 травня РФ вдарила ракетою Бандероль: що відомо про неї

Події 21:51   04.05.2026
Про це 4 травня повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша в етері телемарафону. 

Окрім жорстокого ракетного удару по Мерефі, сьогодні у регіоні сталася ще одна дуже небезпечна подія.

«Можна виокремити один з обстрілів, який відбувся сьогодні в населеному пункті Безлюдівка, де зазнали ушкодження три особи. І ми можемо говорити, що було застосовано ракету типу «Бандероль». Це малогабаритна ракета. Максимальна дальність польоту складає близько 500 кілометрів. І тут потрібно сказати про те, що це перше застосування цього типу озброєння по Харківщині за весь час повномасштабної війни», – зазначив Юрій Папуша.

Про ракету «Бандероль» відомо, що вона небезпечна тим, що її запускають з БпЛА, вона надзвичайно вправно маневрує і дуже легко обходить системи РЕБ.

Ракета S8000 «Бандероль» — це нова російська малогабаритна крилата ракета-дрон, розроблена компанією «Кронштадт». Вона має дальність польоту до 500 км, швидкість 520–650 км/год та оснащена бойовою частиною вагою до 150 кг. Основний носій — БпЛА «Оріон», також росіяни планують адаптувати її для гвинтокрилів Мі-28Н.

Основні технічні характеристики S8000 «Бандероль»:

Тип: Крилата ракета / баражуючий боєприпас.

Дальність польоту: До 500 км.

Швидкість: Крейсерська — 520–560 км/год, максимальна — 620–650 км/год.

Бойова частина: Вага до 150 кг (за іншими даними — ОФБЧ-150, 114,3 кг, з яких 49,5 кг — вибухова речовина).

Габарити: Довжина — близько 5 м, діаметр корпусу — 30 см, розмах крил — 2,2 м.

Двигун: Реактивний, використовується двигун китайського виробництва Swiwin SW800Pro.

Носії: БпЛА «Оріон» (інша назва «Іноходець»), у перспективі — гелікоптери Мі-28Н.

Особливості: Здатна виконувати повороти з меншим радіусом, ніж типові російські крилаті ракети (Х-101, Калібр).

