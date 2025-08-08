Померла жінка, яку збив гідроцикл у Безлюдівці: справу перекваліфікували

У лікарні померла жінка, на яку 2 серпня на озері в селищі Безлюдівка під Харковом наїхав гідроцикл. У поліції повідомили, що цю справу вже перекваліфікували.

Про смерть постраждалої вранці 8 числа заявив Харківський блогер Женя Зуб.

«У Альони залишилась дев’ятирічна донька. Це справжня трагедія», – зазначив він.

Речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Альона Соболевська підтвердила МГ «Об’єктив», що наразі справу перекваліфікували з ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ на статтю 291 (порушення чинних на транспорті правил).

У поліції уточнили, що станом на 8 серпня підозр нікому не оголошували.

Раніше МГ «Об’єктив» колеги жінки розповіли таку версію подій: «Є інформація, що власник нехтував правилами безпеки, а за кермом була нетвереза людина, може хтось, щось бачив… Але це не так важливо, як стан дівчини: вона – медсестра ВАІТ, яка виховує сама дитину».

Також вони розповіли, що жінка того дня відпочивала на пляжі «Joy Beach», що на Нагорівському озері.

Нагадаємо, 2 серпня на озері в селищі Безлюдівка зіткнулися гідроцикл з надувним матрацом для катання на воді, який був приєднаний до іншого водного скутера. Внаслідок події пасажирку гумової «таблетки» 1992 року народження у тяжкому стані шпиталізували. Поліція встановила водіїв двох скутерів. Це чоловік і жінка 1995 року народження. Правоохоронці вилучили два скутери й матрац для катання.