Померла жінка, яку збив гідроцикл у Безлюдівці: справу перекваліфікували
У лікарні померла жінка, на яку 2 серпня на озері в селищі Безлюдівка під Харковом наїхав гідроцикл. У поліції повідомили, що цю справу вже перекваліфікували.
Про смерть постраждалої вранці 8 числа заявив Харківський блогер Женя Зуб.
«У Альони залишилась дев’ятирічна донька. Це справжня трагедія», – зазначив він.
Речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Альона Соболевська підтвердила МГ «Об’єктив», що наразі справу перекваліфікували з ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ на статтю 291 (порушення чинних на транспорті правил).
У поліції уточнили, що станом на 8 серпня підозр нікому не оголошували.
Раніше МГ «Об’єктив» колеги жінки розповіли таку версію подій: «Є інформація, що власник нехтував правилами безпеки, а за кермом була нетвереза людина, може хтось, щось бачив… Але це не так важливо, як стан дівчини: вона – медсестра ВАІТ, яка виховує сама дитину».
Також вони розповіли, що жінка того дня відпочивала на пляжі «Joy Beach», що на Нагорівському озері.
Нагадаємо, 2 серпня на озері в селищі Безлюдівка зіткнулися гідроцикл з надувним матрацом для катання на воді, який був приєднаний до іншого водного скутера. Внаслідок події пасажирку гумової «таблетки» 1992 року народження у тяжкому стані шпиталізували. Поліція встановила водіїв двох скутерів. Це чоловік і жінка 1995 року народження. Правоохоронці вилучили два скутери й матрац для катання.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: безлюдовка, гидроскутер, новини Харкова, умерла;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Померла жінка, яку збив гідроцикл у Безлюдівці: справу перекваліфікували»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2025 в 15:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарні померла жінка, на яку 2 серпня на озері в селищі Безлюдівка під Харковом наїхав гідроцикл. У поліції повідомили, що цю справу вже перекваліфікували.".