Людям повернули доступ до водойми у Безлюдівці: довелось подавати апеляцію

Суспільство 14:31   24.01.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська обласна прокуратура

Через суд усунули перешкоду у користуванні земельною ділянкою, розташованої в межах прибережної захисної смуги Нагорівського водосховища у селищі Безлюдівка, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що влітку 2024 року громадська організація, самочинно звела на цій ділянці п’ять споруд та чотири альтанки.

«Крім того, територію огородили парканом, що фактично унеможливило вільний доступ мешканців до водойми», – розповіли в прокуратурі.

Тож правоохоронці подали в суд позов з вимогою знести об’єкти, що встановила ГО.

Господарський суд відмовив, однак прокурори оскаржили рішення. 20 січня Східний апеляційний господарський суд задовольнив ці вимоги.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко
