Частина селища під Харковом залишиться без світла в неділю

Частина споживачів селища Безлюдівка буде знеструмлена з 10:00 до 15:00 в неділю, 29 березня.

Світло відключать через необхідність провести невідкладний ремонт на електромережах, повідомили у АТ «Харківобленерго». Тимчасово знеструмлять такі вулиці:

вул. Чайковського, пров. Чайковського, вул. Харківська, вул. Лиманська, пров. Новоселівський, вул. Зміївська, пров. Зміївський, в-д Зміївський, площа Стадіонна, в-д Стадіонний, пров. Стадіонний, вул. Кооперативна, пров. Незалежності, площа Перемоги, вул. Перемоги, вул. Нова, вул. Молодіжна, вул. Степна, вул. Дружби, вул. Л.Українки, вул. Лісна, вул. Вишнева, пров. Садовий, пров. Шевченка, пров. Покровський, вул. Юності, вул. Ф.Блудова, вул. Академіка Петровського, вул. Івана Підкопая, вул. Р. Левицького, вул. Нагірна, вул. 1-го Травня, вул. Полунична, вул. Бережна, пров. Зелений, пров. Селянський, пров. Криволузький, пров. Огородній, вул. Огородня, пров. Торфяний, пров. Шкільний , вул. Нагірна, пров. Ветеринарний, пров. Сосновий, пров. Лиманський, вул. Миру, пров. Зеленогайський, пров. Луговий, вул. Журавлина, пров. Заливний, вул. Озерна, вул. Березова.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, опалювальний сезон у Харківській області добігає кінця. Розпорядження, яке дозволяє вимикати тепло, підписав голова ХОВА Олег Синєгубов. Документ рекомендує відключати опалення, коли середня добова температура протягом трьох діб перевищує +8. Першою рішення охолоджувати батареї затвердила Ізюмська громада. Там сезон завершили сьогодні, 26 березня, повідомила міська військова адміністрація. Мерія Харкова про відключення тепла поки що не інформувала.