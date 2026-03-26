Live

Частина селища під Харковом залишиться без світла в неділю

Суспільство 17:19   26.03.2026
Олена Нагорна
Частина селища під Харковом залишиться без світла в неділю Фото: АТ “Харківобленерго”

Частина споживачів селища Безлюдівка буде знеструмлена з 10:00 до 15:00 в неділю, 29 березня.

Світло відключать через необхідність провести невідкладний ремонт на електромережах, повідомили у АТ «Харківобленерго». Тимчасово знеструмлять такі вулиці:

вул. Чайковського, пров. Чайковського, вул. Харківська, вул. Лиманська, пров. Новоселівський, вул. Зміївська, пров. Зміївський, в-д Зміївський, площа Стадіонна, в-д Стадіонний, пров. Стадіонний, вул. Кооперативна, пров. Незалежності, площа Перемоги, вул. Перемоги, вул. Нова, вул. Молодіжна, вул. Степна, вул. Дружби, вул. Л.Українки, вул. Лісна, вул. Вишнева, пров. Садовий, пров. Шевченка, пров. Покровський, вул. Юності, вул. Ф.Блудова, вул. Академіка Петровського, вул. Івана Підкопая, вул. Р. Левицького, вул. Нагірна, вул. 1-го Травня, вул. Полунична, вул. Бережна, пров. Зелений, пров. Селянський, пров. Криволузький, пров. Огородній, вул. Огородня, пров. Торфяний, пров. Шкільний , вул. Нагірна, пров. Ветеринарний, пров. Сосновий, пров. Лиманський, вул. Миру, пров. Зеленогайський, пров. Луговий, вул. Журавлина, пров. Заливний, вул. Озерна, вул. Березова.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, опалювальний сезон у Харківській області добігає кінця. Розпорядження, яке дозволяє вимикати тепло, підписав голова ХОВА Олег Синєгубов. Документ рекомендує відключати опалення, коли середня добова температура протягом трьох діб перевищує +8. Першою рішення охолоджувати батареї затвердила Ізюмська громада. Там сезон завершили сьогодні, 26 березня, повідомила міська військова адміністрація. Мерія Харкова про відключення тепла поки що не інформувала.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Частина селища під Харковом залишиться без світла в неділю», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 17:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частина споживачів селища Безлюдівка буде знеструмлена з 10:00 до 15:00 в неділю, 29 березня.".