Часть поселка под Харьковом останется без света в воскресенье

Часть потребителей поселка Безлюдовка будет отключена от электроснабжения с 10:00 до 15:00 в воскресенье, 29 марта.

Свет отключат из-за необходимости провести неотложный ремонт на электросетях, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Временно обесточат следующие улицы:

ул. Чайковского, пер. Чайковского, ул. Харьковская, ул. Лиманская, пер. Новоселовский, ул. Змиевская, пер. Змиевской, просп. Змиевской, пл. Стадионная, просп. Стадионный, пер. Стадионный, ул. Кооперативная, пер. Независимости, площадь Победы, ул. Победы, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Степная, ул. Дружбы, ул. Л. Украинки, ул. Лесная, ул. Вишневая, пер. Садовый, пер. Шевченко, пер. Покровский, ул. Юности, ул. Ф. Блудова, ул. Академика Петровского, ул. Ивана Пидкопая, ул. Р. Левицкого, ул. Нагорная, ул. 1-го Мая, ул. Полуничная, ул. Бережная, пер. Зеленый, пер. Селянский, пер. Криволужский, пер. Огородный, ул. Огородная, пер. Торфяной, пер. Школьный, ул. Нагорная, пер. Ветеринарный, пер. Сосновый, пер. Лиманский, ул. Мира, пер. Зеленогайский, пер. Луговой, ул. Журавлина, пер. Заливной, ул. Озерная, ул. Березовая.

Как сообщала МГ «Объектив», отопительный сезон в Харьковской области подходит к концу. Распоряжение, разрешающее отключать отопление, подписал глава ХОВА Олег Синегубов. Документ рекомендует отключать отопление, когда средняя суточная температура в течение трех суток будет превышать +8. Первой решение об отключении батарей утвердила Изюмская громада. Там сезон завершили 26 марта, сообщила городская военная администрация. Мэрия Харькова об отключении тепла пока не сообщала.