Каким будет апрель в Харькове и области – прогноз синоптиков

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на апрель 2026-го года на Харьковщине.

По данным синоптиков, погода в апреле будет в пределах нормы. Среднемесячная температура воздуха может составлять 9,6 градуса тепла, что соответствует климатической норме.

Также ожидается, что выпадет нормальное для этого периода количество осадков – 37 мм.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в Харьковской области. Документ опубликовали на сайте областной военной администрации. В нем рекомендуют прекращать теплоснабжение, если среднесуточная температура станет выше 8 градусов тепла в течение трех дней.