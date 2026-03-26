Live

Каким будет апрель в Харькове и области – прогноз синоптиков

Общество 13:06   26.03.2026
Виктория Яковенко
В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на апрель 2026-го года на Харьковщине.

По данным синоптиков, погода в апреле будет в пределах нормы. Среднемесячная температура воздуха может составлять 9,6 градуса тепла, что соответствует климатической норме.

Также ожидается, что выпадет нормальное для этого периода количество осадков – 37 мм.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в Харьковской области. Документ опубликовали на сайте областной военной администрации. В нем рекомендуют прекращать теплоснабжение, если среднесуточная температура станет выше 8 градусов тепла в течение трех дней.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

