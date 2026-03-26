Каким будет апрель в Харькове и области – прогноз синоптиков
В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на апрель 2026-го года на Харьковщине.
По данным синоптиков, погода в апреле будет в пределах нормы. Среднемесячная температура воздуха может составлять 9,6 градуса тепла, что соответствует климатической норме.
Также ожидается, что выпадет нормальное для этого периода количество осадков – 37 мм.
Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в Харьковской области. Документ опубликовали на сайте областной военной администрации. В нем рекомендуют прекращать теплоснабжение, если среднесуточная температура станет выше 8 градусов тепла в течение трех дней.
- • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 13:06;