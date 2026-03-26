Яким буде квітень у Харкові та області – прогноз синоптиків
У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на квітень 2026-го року на Харківщині.
За даними синоптиків, погода в квітні буде в межах норми. Середньомісячна температура повітря може становити 9,6 градуса тепла, що відповідає кліматичній нормі.
Також очікують, що випаде нормальна для цього періоду кількість опадів – 37 мм.
Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження про завершення опалювального сезону на Харківщині. Документ опублікували на сайті обласної військової адміністрації. У ньому рекомендують припиняти теплопостачання, якщо середньодобова температура стане вище 8 градусів тепла протягом трьох днів поспіль.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз, синоптики;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 13:06;