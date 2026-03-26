Яким буде квітень у Харкові та області – прогноз синоптиків

Суспільство 13:06   26.03.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на квітень 2026-го року на Харківщині.

За даними синоптиків, погода в квітні буде в межах норми. Середньомісячна температура повітря може становити 9,6 градуса тепла, що відповідає кліматичній нормі.

Також очікують, що випаде нормальна для цього періоду кількість опадів – 37 мм.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження про завершення опалювального сезону на Харківщині. Документ опублікували на сайті обласної військової адміністрації. У ньому рекомендують припиняти теплопостачання, якщо середньодобова температура стане вище 8 градусів тепла протягом трьох днів поспіль.

Читайте також: Потепліло: де на Харківщині сьогодні завершили опалювальний сезон

Популярно
Ворожий дрон вдарив по Салтівці: подробиці від Терехова
Ворожий дрон вдарив по Салтівці: подробиці від Терехова
26.03.2026, 13:58
Яким буде квітень у Харкові та області – прогноз синоптиків
Яким буде квітень у Харкові та області – прогноз синоптиків
26.03.2026, 13:06
Вранці ворог атакував Харків БпЛА “Італмас” – дані прокуратури (фото)
Вранці ворог атакував Харків БпЛА “Італмас” – дані прокуратури (фото)
26.03.2026, 13:18
Опалювальний сезон на Харківщині – все? Синєгубов видав розпорядження
Опалювальний сезон на Харківщині – все? Синєгубов видав розпорядження
26.03.2026, 12:11
Новини Харкова — головне 26 березня: удари по місту, завершується опалювальний
Новини Харкова — головне 26 березня: удари по місту, завершується опалювальний
26.03.2026, 14:00
Суддю «МастерШеф» Ектора евакуювали з потяга, що їхав до Харкова (відео)
Суддю «МастерШеф» Ектора евакуювали з потяга, що їхав до Харкова (відео)
26.03.2026, 13:44

Новини за темою:

26.03.2026
Суддю «МастерШеф» Ектора евакуювали з потяга, що їхав до Харкова (відео)
26.03.2026
Яким буде квітень у Харкові та області – прогноз синоптиків
26.03.2026
Вранці ворог атакував Харків БпЛА “Італмас” – дані прокуратури (фото)
25.03.2026
Денний терор і «Наши в городе» – підсумки 25 березня
25.03.2026
Майже пів мільйона гривень хочуть витратити на ремонт Каскаду у Харкові


  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 13:06;

