Опалювальний сезон на Харківщині – все? Синєгубов видав розпорядження

Голова ХОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження про завершення опалювального сезону в регіоні. Документ опублікували на сайті обласної військової адміністрації.

“Рекомендувати військовим адміністраціям населених пунктів, органам місцевого самоврядування прийняти рішення про закінчення опалювального періоду 2025-2026 років з урахуванням кліматичних умов, згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними нормами та правилами, не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме +8°C”, – йдеться в розпорядженні.

Цей документ Синєгубов підписав напередодні, 25 березня.

Нагадаємо, 26 березня в Ізюмській громаді завершили опалювальний сезон. Про рішення повідомили у пресслужбі МВА. Його ухвалили “у зв’язку зі стабільним підвищенням температури зовнішнього повітря та з метою раціонального використання енергоносіїв“, – додали в повідомленні.