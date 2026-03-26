Опалювальний сезон на Харківщині – все? Синєгубов видав розпорядження

Суспільство 12:11   26.03.2026
Вікторія Яковенко
Голова ХОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження про завершення опалювального сезону в регіоні. Документ опублікували на сайті обласної військової адміністрації.

“Рекомендувати військовим адміністраціям населених пунктів, органам місцевого самоврядування прийняти рішення про закінчення опалювального періоду 2025-2026 років з урахуванням кліматичних умов, згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними нормами та правилами, не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме +8°C”, – йдеться в розпорядженні.

Цей документ Синєгубов підписав напередодні, 25 березня.

документ про завершення опалювального сезону на Харківщині
Скриншот

Нагадаємо, 26 березня в Ізюмській громаді завершили опалювальний сезон. Про рішення повідомили у пресслужбі МВА. Його ухвалили “у зв’язку зі стабільним підвищенням температури зовнішнього повітря та з метою раціонального використання енергоносіїв“, – додали в повідомленні.

Читайте також: Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Через вимушені зупинки на Харківщині затримуються потяги
Через вимушені зупинки на Харківщині затримуються потяги
26.03.2026, 11:24
Доїздився без прав: чоловік отримав підозру за невиконання рішення суду
Доїздився без прав: чоловік отримав підозру за невиконання рішення суду
26.03.2026, 11:50
Вранці ворог атакував Харків БпЛА “Італмас” – дані прокуратури (фото)
Вранці ворог атакував Харків БпЛА “Італмас” – дані прокуратури (фото)
26.03.2026, 12:03
З’явилися перші фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові
З’явилися перші фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові
26.03.2026, 09:48
Комп’ютери “суворо під завдання” – економія, яка закриває шлях до апгрейду
Комп’ютери “суворо під завдання” – економія, яка закриває шлях до апгрейду
26.03.2026, 11:05

Новини за темою:

25.03.2026
Атака «шахедів» на Харків: важко поранена жінка померла в лікарні (відео)
25.03.2026
Наслідки атаки БпЛА на Харків: зросла кількість постраждалих (фото/відео)
24.03.2026
«Швидким» можуть заборонити виїжджати на складні напрямки без РЕБ – Синєгубов
23.03.2026
Постраждали 38 людей: що “прилітало” по Харківщині минулого тижня
22.03.2026
Доба на Харківщині – авіаудар по Осколу та “прильоти” ще двох десятків БпЛА


  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 12:11;

