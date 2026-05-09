У Харкові – “приліт”: БпЛА влучив у будинок, у дитини – стрес (доповнюється)
Вибух чули в Харкові після 22:00.
Доповнено о 22:42. 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі. Медики надають дитині всю необхідну допомогу, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
22:27. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував БпЛА Індустріальний район. За попередньою інформацією, влучання зафіксовано в дев’ятиповерховий будинок. Інформація про постраждалих наразі не надходила
Нагадаємо, ввечері 8 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони отримали згоду РФ провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня.
Речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в етері нацмарафону констатував, що станом на 9 травня “окупанти стихли”. Він розповів: росіяни намагаються взяти паузу, щоб провести ротації.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, новини Харкова, Олег Синегубов, приліт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові – “приліт”: БпЛА влучив у будинок, у дитини – стрес (доповнюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 22:42;