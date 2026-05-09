У Харкові – “приліт”: БпЛА влучив у будинок, у дитини – стрес (доповнюється)

Вибух чули в Харкові після 22:00.

Доповнено о 22:42. 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі. Медики надають дитині всю необхідну допомогу, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

22:27. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував БпЛА Індустріальний район. За попередньою інформацією, влучання зафіксовано в дев’ятиповерховий будинок. Інформація про постраждалих наразі не надходила

Нагадаємо, ввечері 8 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони отримали згоду РФ провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня.

Речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в етері нацмарафону констатував, що станом на 9 травня “окупанти стихли”. Він розповів: росіяни намагаються взяти паузу, щоб провести ротації.