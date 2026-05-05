У Харкові лунають вибухи: БпЛА атакували два райони (доповнюється)
Декілька вибухів чули в місті після 12:30.
Доповнено о 12:54. Також ворог вдарив БпЛА по Київському району, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інформації про постраждалих наразі немає.
12:43. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Холодногірському районі зафіксували влучання ворожого БпЛА. Наслідки уточнюють.
До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в бік міста летять ворожі дрони.
Моніторингові канали зазначають, що небезпека ще залишається.
Нагадаємо, вранці 5 травня росіяни обстріляли Харків двічі. За даними мера Ігоря Терехова, ворог випустив по місту дві ракети. Також місто атакували ворожі БпЛА. «Прильоти» зафіксували в Холодногірському та Основ’янському районах.
Як повідомили в обласній прокуратурі, вранці 5 травня армія РФ атакувала Харків БпЛА типу «Герань-2». Влучання зафіксували на територіях двох об’єктів залізничної інфраструктури. Чоловік отримав поранення, жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 12:54;