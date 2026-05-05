У Харкові лунають вибухи: БпЛА атакували два райони (доповнюється)

Події 12:54   05.05.2026
Вікторія Яковенко
Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Декілька вибухів чули в місті після 12:30.

Доповнено о 12:54. Також ворог вдарив БпЛА по Київському району, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інформації про постраждалих наразі немає.

12:43. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Холодногірському районі зафіксували влучання ворожого БпЛА. Наслідки уточнюють.

До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в бік міста летять ворожі дрони.

Моніторингові канали зазначають, що небезпека ще залишається.

Нагадаємо, вранці 5 травня росіяни обстріляли Харків двічі. За даними мера Ігоря Терехова, ворог випустив по місту дві ракети. Також місто атакували ворожі БпЛА. «Прильоти» зафіксували в Холодногірському та Основ’янському районах.

Як повідомили в обласній прокуратурі, вранці 5 травня армія РФ атакувала Харків БпЛА типу «Герань-2». Влучання зафіксували на територіях двох об’єктів залізничної інфраструктури. Чоловік отримав поранення, жінка зазнала гострої реакції на стрес.

