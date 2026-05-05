Атака по залізниці й оаза на Журавлівці у Харкові – підсумки 5 травня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 5 травня.

<br />

День вибухів і тривог у Харкові. Рано-вранці мер Ігор Терехов інформував про влучання двох ракет в Основ’янському районі: поруч із багатоквартирним будинком і складською будівлею. За дві години після цих подій, близько 07:30, ударні дрони прилетіли по тому ж Основ’янському та Холодногірському районах. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих. Ще одне влучання БпЛА по місту було вдень. В обласній прокуратурі відзначили: вранці безпілотники «Герань-2» пошкодили в Харкові залізничну інфраструктуру. Били по двох об’єктах. Чоловік поранений, у жінки – гостра реакція на стрес. Також ворог поцілив ракетою по промисловому підприємству в Ізюмському районі, там загинув робітник, поранення отримали охоронець і співробітник ДСНС.

Наслідки масштабного удару ліквідовують у передмісті Харкова. Близько 15:30 голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про черговий обстріл села Черкаська Лозова. На місці виникла пожежа. А слідом стався ще один «приліт» по території громади. Дим від нього було видно на протилежному кінці Харкова. Коли ми готували цей випуск, Гололобов інформував про серію вибухів і руйнування щонайменше 50 домоволодінь. На місці розгортали координаційний штаб допомоги постраждалим. Жителів навколишніх населених пунктів голова громади закликав не виходити з будинків. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що внаслідок цього обстрілу тимчасово перекрита дорога Харків – Золочів на ділянці між обласним центром і Дергачами. Об’їзд – через село Черкаська Лозова.

«Бандероль» вперше ударила по Харківщині. Цією новою російською малогабаритною ракетою поцілили по селищу Безлюдівка напередодні. Інформацію в етері нацмарафону озвучив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша. Він відзначив, що максимальна дальність польоту такої ракети – близько 500 км. З відкритих джерел відомо, що «бандероль» запускають з безпілотника «Оріон». Вона маневрова та нібито успішно обходить системи РЕБ. Несе бойову частину вагою до 150 кг.

Відео опублікували прикордонники. За інформацією ДПСУ, загарбники намагалися прорватися через кордон у напрямку села Землянки. Росіян зустріли українські дрони «Vampire» якими керували прикордонники бригади «Гарт». Після перших скидів «освободители» кинулися тікати, хто зміг. А один згодом вийшов і почав махати дрону. За ним прислали БпЛА з гучномовцем, який провів полоненого до українських позицій.

Справжню оазу посеред міста почали створювати в Харкові. Так визначили ціль своєї діяльності комунальники «Харківзеленбуду». Вони наводять лад у Журавлівському гідропарку. Там сьогодні висадили 20 верб уздовж берега. Це тільки перший етап озеленення території.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 5 травня: