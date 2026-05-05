Атака по залізниці й оаза на Журавлівці у Харкові – підсумки 5 травня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 5 травня.
Атака по залізниці в Харкові
День вибухів і тривог у Харкові. Рано-вранці мер Ігор Терехов інформував про влучання двох ракет в Основ’янському районі: поруч із багатоквартирним будинком і складською будівлею. За дві години після цих подій, близько 07:30, ударні дрони прилетіли по тому ж Основ’янському та Холодногірському районах. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих. Ще одне влучання БпЛА по місту було вдень. В обласній прокуратурі відзначили: вранці безпілотники «Герань-2» пошкодили в Харкові залізничну інфраструктуру. Били по двох об’єктах. Чоловік поранений, у жінки – гостра реакція на стрес. Також ворог поцілив ракетою по промисловому підприємству в Ізюмському районі, там загинув робітник, поранення отримали охоронець і співробітник ДСНС.
Масштабний «приліт» у Малоданилівській громаді: перекрили дорогу на Дергачі
Наслідки масштабного удару ліквідовують у передмісті Харкова. Близько 15:30 голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про черговий обстріл села Черкаська Лозова. На місці виникла пожежа. А слідом стався ще один «приліт» по території громади. Дим від нього було видно на протилежному кінці Харкова. Коли ми готували цей випуск, Гололобов інформував про серію вибухів і руйнування щонайменше 50 домоволодінь. На місці розгортали координаційний штаб допомоги постраждалим. Жителів навколишніх населених пунктів голова громади закликав не виходити з будинків. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що внаслідок цього обстрілу тимчасово перекрита дорога Харків – Золочів на ділянці між обласним центром і Дергачами. Об’їзд – через село Черкаська Лозова.
Нова зброя ворога: «бандероль» прилетіла по Безлюдівці
«Бандероль» вперше ударила по Харківщині. Цією новою російською малогабаритною ракетою поцілили по селищу Безлюдівка напередодні. Інформацію в етері нацмарафону озвучив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша. Він відзначив, що максимальна дальність польоту такої ракети – близько 500 км. З відкритих джерел відомо, що «бандероль» запускають з безпілотника «Оріон». Вона маневрова та нібито успішно обходить системи РЕБ. Несе бойову частину вагою до 150 кг.
Окупант здався дрону на Харківщині
Відео опублікували прикордонники. За інформацією ДПСУ, загарбники намагалися прорватися через кордон у напрямку села Землянки. Росіян зустріли українські дрони «Vampire» якими керували прикордонники бригади «Гарт». Після перших скидів «освободители» кинулися тікати, хто зміг. А один згодом вийшов і почав махати дрону. За ним прислали БпЛА з гучномовцем, який провів полоненого до українських позицій.
Оазу створюють на Журавлівці
Справжню оазу посеред міста почали створювати в Харкові. Так визначили ціль своєї діяльності комунальники «Харківзеленбуду». Вони наводять лад у Журавлівському гідропарку. Там сьогодні висадили 20 верб уздовж берега. Це тільки перший етап озеленення території.
МГ “Об’єктив” також повідомляла 5 травня:
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: головні новини, итоги дня, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Атака по залізниці й оаза на Журавлівці у Харкові – підсумки 5 травня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 23:08;