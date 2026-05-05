Махав руками та пішов за дроном: окупант здався в полон на Харківщині (відео)

Фронт 14:52   05.05.2026
Вікторія Яковенко
Прикордонники зупинили спробу штурму на Харківщині та взяли в полон військовослужбовця РФ.

Як повідомили у ДПСУ, піхотна група противника намагалася прорватися через держкордон України в напрямку села Землянки. Ліквідувати окупантів мали розвідувально-ударні групи підрозділу РУБпАК «Фурія» прикордонної бригади «Гарт».

«Вилетіли ми на бойове завдання на «Vimpire». Скинули два «подаруночки». І побачили як окупанти почали тікати. Ще одного ми наздогнали та зробили скид, він більше не піднявся. А четвертий кудись сховався. Трошки ми його пошукали – знайшли у кущах, скинули на нього ще один «подаруночок», – розповідає оператор БпЛА на псевдо Гетьман.

Скоріш за все, військовослужбовець РФ отримав поранення, адже через певний час вийшов та почав махати руками. Так він показував, що готовий здаватися в полон, розповіли у ДПСУ.

«Ми зв’язалися з дружнім екіпажем MAVIC і почали виводити окупанта за собою. Після того як підлетів MAVIC з гучномовцем, окупанту дали вказівки, що робити, куди йти. Таким чином ми виконали задачу», – зазначив оператор БпЛА.

