Махал руками и пошел за дроном: оккупант сдался в плен на Харьковщине (видео)

Фронт 14:52   05.05.2026
Виктория Яковенко
Пограничники пресекли попытку штурма в Харьковской области и взяли в плен военнослужащего РФ.

Как сообщили в ГПСУ, пехотная группа противника пыталась прорваться через госграницу Украины в направлении села Землянки. Ликвидировать оккупантов должны были разведывательно-ударные группы подразделения РУБпАК «Фурия» пограничной бригады «Гарт».

«Мы вылетели на боевое задание на «Vimpire». Сбросили два «подарка». И увидели, как оккупанты начали бежать. Еще одного мы догнали и сделали сброс, он больше не поднялся. А четвертый куда-то спрятался. Немного мы его поискали – нашли в кустах, сбросили на него еще один «подарочек», – рассказывает оператор БпЛА с позывным Гетьман.

Скорее всего, военнослужащий РФ получил ранение, так как спустя некоторое время вышел и начал махать руками. Так он показывал, что готов сдаваться в плен, рассказали в ГПСУ.

«Мы связались с дружеским экипажем MAVIC и начали выводить оккупанта за собой. После того как подлетел MAVIC с громкоговорителем, оккупанту дали указания, что делать, куда идти. Таким образом, мы выполнили задачу», — отметил оператор БпЛА.

Читайте также: Интенсивность боев снижается: пять атак было на Харьковщине за сутки

