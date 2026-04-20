Минус девять «Молний» на Харьковщине: как сбивали вражеские БпЛА (видео)
Группу вражеских БпЛА типа «Молния» сбили на Южно-Слобожанском направлении подразделения РУБпАК «Стрикс». В ГПСУ показали видео уничтожения этих дронов.
БпЛА во время боевой работы обнаружили операторы подразделения. Защитники говорят: эти дроны враг применяет для атак на позиции Сил обороны Украины и террора мирного населения Харьковщины.
«В результате слаженных действий в воздухе уничтожены девять беспилотников противника. Каждая такая пораженная цель – это сорванный вражеский удар, сохраненные жизни военных и гражданских и еще один шаг к ослаблению вражеского давления на данном направлении», — отметили в ГПСУ.
Видео: ГПСУ
Напомним, ночью 20 апреля россияне выпустили по региону более десяти БпЛА, предварительно «Герань-2», информировали в Харьковской областной прокуратуре. Накануне вечером армия РФ атаковала село Белый Колодец на Чугуевщине. Там ранения получил мужчина 53 лет. А в 23:30 начался массированный обстрел беспилотниками села Берестовенька Берестинского района. Повреждены помещения агрофирмы, частные жилые дома. Две женщины в возрасте 39 и 78 лет подверглись острой реакции на стресс. Уже в 00:30 оккупанты атаковали поселок Великий Бурлук двумя беспилотниками. Пострадали три человека – 55-летний мужчина, а также женщины 80 и 88 лет.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: гпсу, знищили, молния, уничтожили, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 12:06;