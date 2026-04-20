Минус девять «Молний» на Харьковщине: как сбивали вражеские БпЛА (видео)

Группу вражеских БпЛА типа «Молния» сбили на Южно-Слобожанском направлении подразделения РУБпАК «Стрикс». В ГПСУ показали видео уничтожения этих дронов.

БпЛА во время боевой работы обнаружили операторы подразделения. Защитники говорят: эти дроны враг применяет для атак на позиции Сил обороны Украины и террора мирного населения Харьковщины.

«В результате слаженных действий в воздухе уничтожены девять беспилотников противника. Каждая такая пораженная цель – это сорванный вражеский удар, сохраненные жизни военных и гражданских и еще один шаг к ослаблению вражеского давления на данном направлении», — отметили в ГПСУ.

Видео: ГПСУ

Напомним, ночью 20 апреля россияне выпустили по региону более десяти БпЛА, предварительно «Герань-2», информировали в Харьковской областной прокуратуре. Накануне вечером армия РФ атаковала село Белый Колодец на Чугуевщине. Там ранения получил мужчина 53 лет. А в 23:30 начался массированный обстрел беспилотниками села Берестовенька Берестинского района. Повреждены помещения агрофирмы, частные жилые дома. Две женщины в возрасте 39 и 78 лет подверглись острой реакции на стресс. Уже в 00:30 оккупанты атаковали поселок Великий Бурлук двумя беспилотниками. Пострадали три человека – 55-летний мужчина, а также женщины 80 и 88 лет.