Новости Харькова — главное 4 июня: взрывы в городе, начались пожары
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
13:07
Редкий трофей: на Харьковщине уничтожили вражеский БпЛА за $400 тысяч
Пограничники подразделения «Стрикс» уничтожили второй редкий вражеский разведывательный БпЛА «Скат 450М» на Южно-Слобожанском направлении.
«Редкий трофей: за все время войны Силами обороны было сбито не более 20 таких аппаратов. «Скат 450М» является одной из ключевых платформ противника для глубокой аэроразведки и корректировки огня», – сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Отмечается, что ориентировочная стоимость такого БпЛА – около $400 000.
Видео: ГПСУ
09:30
Взрывы в Харькове прозвучали 4 июня около 09:15
Вскоре городской голова Игорь Терехов уточнил: по Харькову ударил «Шахед». Известно, что он попал по многоэтажке в Немышлянском районе.
«На месте пожар. Относительно пострадавших – на данный момент информация не поступала», – уточнил Терехов.
08:09
Напряженнее на севере региона: где шли бои на Харьковщине
За минувшие сутки на Харьковщине было 15 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз в районе Старицы, Лимана, Вильчи, Избицкого и Охримовки. На Купянском – украинские защитники отбили четыре штурма оккупантов около Новоплатоновки, Подолов и Купянска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений. Противник нанес три ракетных удара (выпустив три ракеты) и 74 авиационных удара, в том числе сбросив 232 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10221 дрон-камикадзе и совершили 3435 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 57 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в ведомстве.
07:15
Ночью на Харьковщину летели дроны
В Харькове и области тревогу объявили в 00:27. По информации Воздушных сил ВСУ, в регионе появились БпЛА. Украинские защитники уточнили: беспилотники летят на Ольшаны. Угроза ударов сохранялась до 01:35, после чего дали отбой.
Однако тихо было недолго – уже в 01:47 тревога прозвучала вновь. Мониторинговые ТГ-каналы уточнили: на Харьковщину опять летят БпЛА. Под утро угроза возникла и для областного центра. Отбой дали в 05:54, информации о «прилетах» не было. По состоянию на 07:15 в Харькове и области «тихо», без новых угроз.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 13:07;