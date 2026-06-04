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Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 50 тысяч гривен

Общество 16:07   04.06.2026
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 50 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 4 июня в Харьковской области актуальны 2373 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия бухгалтера с зарплатой 51300 грн. Слесарь-ремонтник будет иметь 40 тысяч, а столяр – 35 тысяч.

Производитель работ будет зарабатывать 34950, врач-трансфузиолог – 32 тысячи, аудитор – 30840, машинист автомобилеразгрузчика – 30 тысяч, тракторист – 29 тысяч, администратор – 25 тысяч, а заведующий аптекой – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 16:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 4 июня в Харьковской области актуальны 2373 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".