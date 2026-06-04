Live

Робота у Харкові й області: кому готові платити понад 50 тисяч гривень

Суспільство 16:07   04.06.2026
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові й області: кому готові платити понад 50 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 4 червня в Харківській області актуальні 2373 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія бухгалтера із зарплатою 51300 грн. Слюсар-ремонтник матиме 40 тисяч, а столяр – 35 тисяч.

Виконавець робіт зароблятиме 34950, лікар-трансфузіолог – 32 тисячі, аудитор – 30840, машиніст автомобілерозвантажувача – 30 тисяч, тракторист – 29 тисяч, адміністратор – 25 тисяч, а завідувач аптеки – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Читайте також: Вісім нових зупинок з’явилось у Харкові, дві перейменували: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ б’є «бандеролями», Терехов про безплатний проїзд — підсумки 4 червня
РФ б’є «бандеролями», Терехов про безплатний проїзд — підсумки 4 червня
04.06.2026, 23:00
Вдарив цеглиною по голові пенсіонерку заради телефона і пляшок із горілкою
Вдарив цеглиною по голові пенсіонерку заради телефона і пляшок із горілкою
04.06.2026, 21:54
Вибух пролунав у Харкові ввечері 4 червня: місто атакував “шахед”
Вибух пролунав у Харкові ввечері 4 червня: місто атакував “шахед”
04.06.2026, 20:05
Водний відпочинок на озерах Безлюдівки влітку 2026 року заборонили
Водний відпочинок на озерах Безлюдівки влітку 2026 року заборонили
04.06.2026, 17:58
Вирвав телефон у людини з інвалідністю – копи впіймали грабіжника у Харкові
Вирвав телефон у людини з інвалідністю – копи впіймали грабіжника у Харкові
04.06.2026, 21:28
Дощ, туман, вдень до +25. Прогноз погоди на 5 червня у Харкові й області
Дощ, туман, вдень до +25. Прогноз погоди на 5 червня у Харкові й області
04.06.2026, 20:35

Новини за темою:

28.05.2026
Готові платити 50 тисяч гривень: у ХОВА опублікували найкращі вакансії тижня
21.05.2026
Робота у Харкові й області: кому готові платити 40 тисяч гривень
14.05.2026
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 55 тисяч гривень
07.05.2026
Кому готові платити 50 тисяч: робота в Харкові й області
30.04.2026
Робота в Харкові та області: кому пропонують понад 50 тис. грн (вакансії)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Робота у Харкові й області: кому готові платити понад 50 тисяч гривень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 16:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 4 червня в Харківській області актуальні 2373 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".