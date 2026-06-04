Робота у Харкові й області: кому готові платити понад 50 тисяч гривень

Станом на 4 червня в Харківській області актуальні 2373 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія бухгалтера із зарплатою 51300 грн. Слюсар-ремонтник матиме 40 тисяч, а столяр – 35 тисяч.

Виконавець робіт зароблятиме 34950, лікар-трансфузіолог – 32 тисячі, аудитор – 30840, машиніст автомобілерозвантажувача – 30 тисяч, тракторист – 29 тисяч, адміністратор – 25 тисяч, а завідувач аптеки – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.