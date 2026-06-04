Вісім нових зупинок з’явилось у Харкові, дві перейменували: подробиці
Напередодні, 3 червня, виконавчий комітет Харківської міськради вніс зміни до переліку зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту.
«З метою поліпшення якості транспортного обслуговування мешканців та впорядкування назв зупинок до переліку додали вісім нових зупиночних пунктів, а також перейменували дві наявні зупинки», – зазначили у пресслужбі міськради.
Зокрема, зупинка тролейбуса «Майдан Конституції», розташована біля будинку №24 на майдані Конституції, отримала нову назву – «Театр ляльок ім. Афанасьєва». Крім того, зупинку «Проспект Індустріальний» перейменували на «Верстатобудівну».
Нагадаємо, три вулиці та один провулок, розташовані в різних районах Харкова, перейменували 3 червня на позачерговій сесії міської ради. Детальніше читайте тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 13:36;