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Вісім нових зупинок з’явилось у Харкові, дві перейменували: подробиці

Суспільство 13:36   04.06.2026
Вікторія Яковенко
Вісім нових зупинок з’явилось у Харкові, дві перейменували: подробиці Фото: Харківська міськрада

Напередодні, 3 червня, виконавчий комітет Харківської міськради вніс зміни до переліку зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту.

«З метою поліпшення якості транспортного обслуговування мешканців та впорядкування назв зупинок до переліку додали вісім нових зупиночних пунктів, а також перейменували дві наявні зупинки», – зазначили у пресслужбі міськради.

Зокрема, зупинка тролейбуса «Майдан Конституції», розташована біля будинку №24 на майдані Конституції, отримала нову назву – «Театр ляльок ім. Афанасьєва». Крім того, зупинку «Проспект Індустріальний» перейменували на «Верстатобудівну».

Нагадаємо, три вулиці та один провулок, розташовані в різних районах Харкова, перейменували 3 червня на позачерговій сесії міської ради. Детальніше читайте тут.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 13:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 3 червня, виконавчий комітет Харківської міськради вніс зміни до переліку зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту.".