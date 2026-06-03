Створили новий департамент, щоб контролювати кошти бюджету Харкова

3 червня на позачерговій сесії Харківської міськради створили новий Департамент внутрішнього контролю й аудиту, повідомляє пресслужба органу.

Департамент має надавати меру незалежні висновки і рекомендацій щодо діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств, установ і організацій міськради, щоб запобігти незаконному, неефективному й нерезультативному використанню бюджетних коштів.

«Створення нового департаменту – це не разова реакція і не показова історія. Це логічне продовження роботи, що тривала. Але тепер вона має стати системною. Щоб контроль не залежав від випадкового сигналу. Щоб проблеми виявляли раніше. Щоб кожен керівник розумів: за оборудки з бюджетними грошима доведеться відповідати. Бо бюджет Харкова – це не чиясь годівниця. Це гроші людей на тепло, на безплатний транспорт, на лікарні, школи, укриття, відновлення після обстрілів і зарплати тим, хто щодня тримає місто. Якщо хтось думає, що під час війни можна тихо красти, списувати, завищувати ціни, домовлятися чи «освоювати» кошти, – він дуже помиляється», – заявив мер.

Також на сесії вирішили провести низку перейменувань. Так, Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста перейменували на Департамент критичної інфраструктури і забезпечення життєдіяльності міста, Департамент контролю – на Департамент інспекційної роботи, а Департамент з інспекційної роботи – на Департамент контрольної роботи у сфері архітектури та благоустрою.