Створили новий департамент, щоб контролювати кошти бюджету Харкова
3 червня на позачерговій сесії Харківської міськради створили новий Департамент внутрішнього контролю й аудиту, повідомляє пресслужба органу.
Департамент має надавати меру незалежні висновки і рекомендацій щодо діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств, установ і організацій міськради, щоб запобігти незаконному, неефективному й нерезультативному використанню бюджетних коштів.
«Створення нового департаменту – це не разова реакція і не показова історія. Це логічне продовження роботи, що тривала. Але тепер вона має стати системною. Щоб контроль не залежав від випадкового сигналу. Щоб проблеми виявляли раніше. Щоб кожен керівник розумів: за оборудки з бюджетними грошима доведеться відповідати. Бо бюджет Харкова – це не чиясь годівниця. Це гроші людей на тепло, на безплатний транспорт, на лікарні, школи, укриття, відновлення після обстрілів і зарплати тим, хто щодня тримає місто. Якщо хтось думає, що під час війни можна тихо красти, списувати, завищувати ціни, домовлятися чи «освоювати» кошти, – він дуже помиляється», – заявив мер.
Також на сесії вирішили провести низку перейменувань. Так, Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста перейменували на Департамент критичної інфраструктури і забезпечення життєдіяльності міста, Департамент контролю – на Департамент інспекційної роботи, а Департамент з інспекційної роботи – на Департамент контрольної роботи у сфері архітектури та благоустрою.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: внеочередная сессия горсовета, городской бюджет, гроші, департамент, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 20:53;