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Мати загинула, 8-річна дівчинка в лікарні: прокуратура про удар по Слатиному

Події 10:43   19.07.2026
Оксана Горун
Мати загинула, 8-річна дівчинка в лікарні: прокуратура про удар по Слатиному

Харківська обласна прокуратура повідомила подробиці щодо наслідків удару КАБами по селищу Слатине в Харківському районі. “Прильоти” там були близько 21:00 18 липня.

Авіаційний боєприпаси влучив у приватний житловий будинок. Під завалами опинилися 35-річна жінка та її 8-річна донька. Рятувальники деблокували постраждалих, однак жінка померла від отриманих травм дорогою до лікарні. Дитину госпіталізовано, їй надається необхідна медична допомога. Також поранення дістали двоє чоловіків віком 48 та 82 років”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури

Раніше начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко інформував, що матір із дочкою з-під завалів дістали місцеві жителі – ще до приїзду рятувальників. Жінка була в тяжкому стані, дівчинка – в стані середньої тяжкості. За даними Задоренка, по Слатиному вдарили чотирма КАБами

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2026 в 10:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила подробиці щодо наслідків удару КАБами по селищу Слатине в Харківському районі".