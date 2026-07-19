Live

Ізюм під ударом: по місту били КАБами та РСЗВ – подробиці від МВА

Події 09:44   19.07.2026
Оксана Горун
Ізюм під ударом: по місту били КАБами та РСЗВ – подробиці від МВА Скриншот

Ізюм на Харківщині за ніч обстрілювали двічі, вранці 19 липня в місті знову чують вибухи.

Вночі 18 липня, близько 22:55, російські війська завдали авіаційного удару по місту Ізюм, попередньо – застосувавши чотири керовані авіаційні бомби, які влучили в районі Залізничного ринку. Внаслідок обстрілу пошкоджено заклад дошкільної освіти, також вибиті вікна у прилеглих багатоквартирних житлових та приватних будинках. Пошкоджено більш як 15 цивільних автомобілів трансформаторна підстанція, лінія електромереж та водогін. Уже 19 липня близько 03:37 ворог повторно атакував місто Ізюм в тому ж районі, попередньо – із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Внаслідок обстрілу сталося влучання в проїжджу частину, пошкоджено електромережі та скління багатоквартирних, житлових будинків”, – повідомив начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко.

Відео: Ізюмська МВА

За даними Федченка, постраждали шестеро мешканців міста.

Читайте також: Синєгубов про обстріли Харківщини: 17 бомб прилетіли за добу

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили: “У чотирьох жінок 2006, 1939, 1958 та 1957 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес. Жінку 1977 року народження з гіпертонічною хворобою та чоловіка 1971 року народження з множинними пораненнями госпіталізували”.

О 09:22 Ізюмська МВА повідомила, що в місті знову чули вибух.

Інформації щодо наслідків ще немає.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова – головне 19 липня: загинула 35-річна, в дитини травми
Новини Харкова – головне 19 липня: загинула 35-річна, в дитини травми
19.07.2026, 09:53
Образилася, що ледь не вбила: 5 разів вдарила ножем знайомого на Харківщині
Образилася, що ледь не вбила: 5 разів вдарила ножем знайомого на Харківщині
18.07.2026, 17:56
Сьогодні 19 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 липня 2026: яке свято та день в історії
19.07.2026, 06:00
КАБами вдарили по Слатиному та Ізюму: мати з дитиною опинилися під завалами
КАБами вдарили по Слатиному та Ізюму: мати з дитиною опинилися під завалами
19.07.2026, 07:19
ISW: Українські сили витісняють війська РФ на Харківщині
ISW: Українські сили витісняють війська РФ на Харківщині
19.07.2026, 08:22
«Зеленський не терпить людей, що його затьмарюють» – політолог про Федорова
«Зеленський не терпить людей, що його затьмарюють» – політолог про Федорова
18.07.2026, 19:49

Новини за темою:

19.07.2026
Синєгубов про обстріли Харківщини: 17 бомб прилетіли за добу
19.07.2026
ISW: Українські сили витісняють війська РФ на Харківщині
19.07.2026
КАБами вдарили по Слатиному та Ізюму: мати з дитиною опинилися під завалами
19.07.2026
Новини Харкова – головне 19 липня: загинула 35-річна, в дитини травми
18.07.2026
2 загиблих, 18 постраждалих, серед них 5 дітей: як минула доба на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ізюм під ударом: по місту били КАБами та РСЗВ – подробиці від МВА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2026 в 09:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ізюм на Харківщині за ніч обстрілювали двічі, вранці 19 липня в місті знову чують вибухи".