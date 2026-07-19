Ізюм під ударом: по місту били КАБами та РСЗВ – подробиці від МВА

Ізюм на Харківщині за ніч обстрілювали двічі, вранці 19 липня в місті знову чують вибухи.

“Вночі 18 липня, близько 22:55, російські війська завдали авіаційного удару по місту Ізюм, попередньо – застосувавши чотири керовані авіаційні бомби, які влучили в районі Залізничного ринку. Внаслідок обстрілу пошкоджено заклад дошкільної освіти, також вибиті вікна у прилеглих багатоквартирних житлових та приватних будинках. Пошкоджено більш як 15 цивільних автомобілів трансформаторна підстанція, лінія електромереж та водогін. Уже 19 липня близько 03:37 ворог повторно атакував місто Ізюм в тому ж районі, попередньо – із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Внаслідок обстрілу сталося влучання в проїжджу частину, пошкоджено електромережі та скління багатоквартирних, житлових будинків”, – повідомив начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко.

Відео: Ізюмська МВА

За даними Федченка, постраждали шестеро мешканців міста.

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили: “У чотирьох жінок 2006, 1939, 1958 та 1957 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес. Жінку 1977 року народження з гіпертонічною хворобою та чоловіка 1971 року народження з множинними пораненнями госпіталізували”.

О 09:22 Ізюмська МВА повідомила, що в місті знову чули вибух.

Інформації щодо наслідків ще немає.