ISW: Українські сили витісняють війська РФ на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про кадри з геолокацією, що підтверджують зачистку Силами оборони Козачої Лопані. Також в окупантів проблеми під Куп’янськом.

“Українські сили витіснили російських військовослужбовців із позицій, куди раніше проникли російські військовослужбовці на північ від Харкова. Опубліковані 17 липня відеозаписи з геолокацією показують, як українські сили діють на півночі села Шевченко та зачищають будівлю на півночі Козачої Лопані, що вказує на те, що українські сили витіснили російських військовослужбовців, які раніше проникли в ці райони”, – заявили в ISW.

Також є інформація (поки що не підтверджена кадрами з геолокацією) про успіхи СОУ на Куп’янському напрямку.

“Повідомляється, що українські сили витіснили російські сили на південь від Куп’янська. Джерело, що повідомляє про діяльність російського Північного угруповання сил, 18 липня підтвердило, що українські сили знову контролюють Куп’янськ-Вузловий (на південь від Куп’янська) після того, як раніше російські сили проводили операції з проникнення в цей населений пункт”, – повідомили в Інституті вивчення війни.

Зазначимо, українські джерела офіційно не підтверджували будь-який контроль ЗС РФ у Куп’янську-Вузловому, проте на мапі DeepState “сіра” зона дісталася вже від Курилівки до західних околиць цього міста.

Інформації про будь-які просування окупантів на Харківщині у зведенні ISW немає.