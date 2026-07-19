Новини Харкова – головне 19 липня: як минула ніч, “прильоти” в області

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:07

Армія РФ атакує на півночі Харківщини – Генштаб

“На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького, Хатнього та в районі Стариці й Приліпки. На Куп’янському напрямку противник здійснив одну наступальну дію у напрямку Радьківки”, — поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 19 липня.

08:03

13 пожеж через обстріли гасили на Харківщині за добу – ДСНС

Вранці 19 липня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувала про НП та наслідки обстрілів у регіоні за добу.

“На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до ліквідації 13 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Харківському, Ізюмському, Чугуївському районах області. Горіли приватні будинки, автомобілі, поле пшениці, лісова підстилка та суха рослинність”, – поінформували у ДСНС.

Найбільш масштабні наслідки, за оцінкою рятувальників, — від авіаударів по Ізюму. Там були пожежі, руйнування. За добу в місті постраждали семеро людей.

07:29

КАБами вдарили по Слатиному та Ізюму: мати з дитиною опинилися під завалами

“Прильоти” були ввечері 18 липня.

“Близько 21:00 російські війська завдали удару 4 керованими авіабомбами по Слатиному. Найбільше постраждав один із приватних будинків, під завалами якого опинилися мати та дитина. Їх деблокували місцеві мешканці ще до прибуття рятувальників. Обох постраждалих госпіталізували до лікарень: жінка 1991 року народження перебуває у тяжкому стані, дівчинка — у стані середньої тяжкості. Також поранення отримали двоє чоловіків 1978 та 1943 років народження“, – повідомив уночі 19 липня начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Інформації про постраждалих в Ізюмі немає. Але в місті суттєві руйнування. МВА інформує про пошкодження навчальних закладів, вікон у багатоквартирних та приватних будинках. Також місто частково знеструмлене.

07:05

Ніч із КАБами на Харківщину та балістикою по Києву

Практично всю ніч у Харкові була актуальна повітряна тривога. Вона тривала з 22:22 18 липня до 03:06 19 липня. А потім відновилася о 04:35 ранку та актуальна станом на 07:05. Повітряні сили ЗСУ попереджали про різні типи загроз. Усе почалося з КАБів.

Продовжилось пусками балістики. Ракети летіли через Сумську та Чернігівську області в бік Києва. Ця атака тривала близько 1,5 години. У столиці, за повідомленням КМВА, є один загиблий і постраждалі. Ближче до ранку в небі почали фіксувати БпЛА.

Інформації про “прильоти” в Харкові протягом ночі не було. Повітряна тривога триває в місті та всіх районах Харківської області.