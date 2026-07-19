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Показали наслідки удару БпЛА по Ізюму: приліт у житловий будинок (відео, фото)

Події 11:52   19.07.2026
Оксана Горун
Показали наслідки удару БпЛА по Ізюму: приліт у житловий будинок (відео, фото) Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА на місто Ізюм на Харківщині зросла до 17, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Влучання зафіксовано в п’ятиповерховий житловий будинок у центральній частині міста. На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 17 людей, серед яких маленький хлопчик. Усім надається допомога”, – написав Синєгубов.

Вибух в Ізюмі чули близько 09:25 ранку 19 липня. Перед цим місто пережило важку ніч. Пізно ввечері 18 липня по Ізюму прилетіли чотири КАБи. За інформацією начальника Ізюмської МВА Сергія Федченка, бомби пошкодили дитсадок, вибили вікна в житлових будинках. Також пошкодження отримали автівки, трансформаторна підстанція, лінія електромереж та водогон. Під ранок 19 липня, о 03:37, по місту росіяни застосували РСЗВ. “Приліт” припав по дорозі .

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удар БпЛА по Ізюму 19 липня 2026 року: зруйнований будинок 2
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
удар БпЛА по Ізюму 19 липня 2026 року: зруйнований будинок 3
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2026 в 11:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА на місто Ізюм на Харківщині зросла до 17, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".