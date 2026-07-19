Показали наслідки удару БпЛА по Ізюму: приліт у житловий будинок (відео, фото)

Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА на місто Ізюм на Харківщині зросла до 17, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Влучання зафіксовано в п’ятиповерховий житловий будинок у центральній частині міста. На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 17 людей, серед яких маленький хлопчик. Усім надається допомога”, – написав Синєгубов.

Вибух в Ізюмі чули близько 09:25 ранку 19 липня. Перед цим місто пережило важку ніч. Пізно ввечері 18 липня по Ізюму прилетіли чотири КАБи. За інформацією начальника Ізюмської МВА Сергія Федченка, бомби пошкодили дитсадок, вибили вікна в житлових будинках. Також пошкодження отримали автівки, трансформаторна підстанція, лінія електромереж та водогон. Під ранок 19 липня, о 03:37, по місту росіяни застосували РСЗВ. “Приліт” припав по дорозі .