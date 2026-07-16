Хлопчика в Харкові вдарило струмом: що з’ясувала НПУ, дітей вилучили з родини

Дворічний хлопчик опинився в реанімації після ураження електричним струмом в Харкові. Правоохоронці перевіряють обставини інциденту, інших дітей із сім’ї наразі вилучили.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 16 липня отримали повідомлення від медиків про ушпиталення дворічної дитини у стані клінічної смерті внаслідок ураження електричним струмом.

“Попередньо встановлено, що дитина перебувала вдома разом із батьками. За попередніми даними, під час перебування на кухні хлопчик отримав ураження електричним струмом. Батьки одразу розпочали надання домедичної допомоги та викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка госпіталізувала дитину”, – зазначили копи.

Зараз дитина перебуває у відділенні реанімації. Стан хлопчика медики оцінюють як тяжкий, додали у поліції.

“З метою забезпечення безпеки інших дітей, які виховуються в родині, їх вилучено із сім’ї та доставлено до медзакладу для проведення медичного обстеження й надання необхідної допомоги”, – додали правоохоронці.

Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події. Дані про події планують внести до ЄРДР за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ.

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, у Харкові поліція вилучила трьох дітей із родини після того, як у соцмережах оприлюднили відео побиття 7-річного хлопчика. Очевидиця стверджувала, що матір неодноразово підіймала руку на сина. Особисто розібратися у цій ситуації пообіцяв керівник облпрокуратури Юрій Папуша. З’ясувалося, що безробітна 48-річна жінка разом із трьома дітьми та своєю матір’ю мешкає у двох кімнатах комуналки у Шевченківському районі. Окрім постраждалого хлопчика, жінка виховує 12-річного сина з розладом аутистичного спектра та 9-річну доньку. Батько двох старших дітей помер, а батько наймолодшого проживає окремо. Матір на початку року вже притягали до адмінвідповідальності за те, що жодного разу не привела молодшого сина на обов’язковий медогляд. Наразі проти жінки відкрили кримінальну справу за злісне невиконання батьківських обов’язків, а всіх трьох дітей тимчасово помістили до лікарні з метою обстеження.