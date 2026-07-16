Live

Пшеничні поля горіли на Харківщині через атаку БпЛА (фото)

Події 14:06   16.07.2026
Вікторія Яковенко
Пшеничні поля горіли на Харківщині через атаку БпЛА (фото)

Сьогодні, 16 липня, армія РФ вдарила безпілотниками по пшеничних полях Харківщини. Унаслідок атак сталися дві пожежі на території Лозівського району.

«В Олексіївській громаді горіли поле пшениці на площі 0,7 га та суха трава. У Лозівській громаді горіло поле зернових культур на площі 200 кв. м», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники кажуть: пожежі оперативно загасили, також не допустили поширення вогню на інші посіви.

поля горели на Харьковщине из-за атак БпЛА

поля горели на Харьковщине из-за атак БпЛА

поля горели на Харьковщине из-за атак БпЛА

поля горели на Харьковщине из-за атак БпЛА

поля горели на Харьковщине из-за атак БпЛА

Нагадаємо, вночі 16 липня росіяни вдарили по трьох районах Харкова – Київському, Шевченківському та Немишлянському. За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог бив по Харкову «шахедами». Відомо, що у Немишлянському районі прилетіло по гаражному кооперативу та будинку. Загорілась господарська споруда на території приватного домоволодіння, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У Шевченківському – “приліт” зафіксували на території парку. Внаслідок удару пошкоджена будівля кінотеатру, парковка та тенісні корти, додав Терехов. Наслідки нічних ударів показали у ГУ ДСНС в Харківській області.

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 16 липня: нічні удари по місту, атака БпЛА на поля
Новини Харкова — головне 16 липня: нічні удари по місту, атака БпЛА на поля
16.07.2026, 14:09
“Поверніть Федорова”: в Україні – акції на підтримку Міністра оборони
“Поверніть Федорова”: в Україні – акції на підтримку Міністра оборони
16.07.2026, 10:18
Харків’янина підозрюють у розповсюдженні наркотиків – що у нього знайшли
Харків’янина підозрюють у розповсюдженні наркотиків – що у нього знайшли
16.07.2026, 11:49
Куди влучили вночі росіяни в Харкові – у ДСНС показали фото
Куди влучили вночі росіяни в Харкові – у ДСНС показали фото
16.07.2026, 08:31
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч
16.07.2026, 12:05
Вивчати закони фізики зможуть харків’яни у Саржиному яру: що там запустили 📹
Вивчати закони фізики зможуть харків’яни у Саржиному яру: що там запустили 📹
16.07.2026, 13:14

Новини за темою:

16.07.2026
Знайомий розібрав стіни будинку: афера з «єВідновленням» на Харківщині
16.07.2026
Автобус із пасажирами потрапив під удар БпЛА у Високому – є поранені
16.07.2026
Синєгубов: за добу постраждали 18 мешканців Харківщини, серед них – дитина
16.07.2026
Два десятки штурмів відбили СОУ на Харківщині
16.07.2026
Новини Харкова — головне 16 липня: нічні удари по місту, атака БпЛА на поля


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пшеничні поля горіли на Харківщині через атаку БпЛА (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 14:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пшеничні поля горіли на Харківщині через атаку БпЛА (фото)".