Пшеничні поля горіли на Харківщині через атаку БпЛА (фото)

Сьогодні, 16 липня, армія РФ вдарила безпілотниками по пшеничних полях Харківщини. Унаслідок атак сталися дві пожежі на території Лозівського району.

«В Олексіївській громаді горіли поле пшениці на площі 0,7 га та суха трава. У Лозівській громаді горіло поле зернових культур на площі 200 кв. м», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники кажуть: пожежі оперативно загасили, також не допустили поширення вогню на інші посіви.

Нагадаємо, вночі 16 липня росіяни вдарили по трьох районах Харкова – Київському, Шевченківському та Немишлянському. За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог бив по Харкову «шахедами». Відомо, що у Немишлянському районі прилетіло по гаражному кооперативу та будинку. Загорілась господарська споруда на території приватного домоволодіння, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У Шевченківському – “приліт” зафіксували на території парку. Внаслідок удару пошкоджена будівля кінотеатру, парковка та тенісні корти, додав Терехов. Наслідки нічних ударів показали у ГУ ДСНС в Харківській області.