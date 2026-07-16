Два десятки штурмів відбили СОУ на Харківщині

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 20 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Стариці, Артільного, Ізбицького, Графського, Лимана, Вільчі, Колодязного, Кутьківки, Шев’яківки, Хатнього та Амбарного.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися п’ять разів біля Куп’янська, Новоплатонівки та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9922 дрони-камікадзе та здійснив 3148 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Також у ГШ оновили дані про втрати РФ: