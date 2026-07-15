Річку на Харківщині намагалися форсувати окупанти: чим усе завершилося (відео)

Оператори БпЛА бригади “Форпост” зірвали спробу росіян форсувати річку Вовча на Південно-Слобожанському напрямку, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники кажуть: окупанти не полишають спроб форсувати річку Вовча. Малими групами вони намагаються перейти її вбрід, сподіваючись залишитися непоміченими та дістатися українських позицій.

“Втім, такі спроби швидко потрапляють у поле зору операторів БпЛА бригади «Форпост». Після виявлення по цілях відпрацьовують ударні екіпажі. У підсумку чергові групи противника так і не дісталися свого маршруту: одні залишилися у воді, інші – на березі”, – кажуть у ДПСУ.

Прикордонники підкреслюють: на Південно-Слобожанському напрямку річка Вовча для противника дедалі частіше стає не переправою, а перешкодою, яку не вдається подолати.

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Нагадаємо, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець проаналізував поточну ситуацію на Куп’янському напрямку. На його думку, зараз вона складається для ЗСУ не найкращим чином – росіяни намагаються прорватися і навіть показали деякі успіхи. Проте аналітик упевнений, що в майбутньому ворог зіштовхнеться з проблемою нестачі живої сили, а у СОУ з’явиться час для ухвалення та реалізації важливих рішень, які можуть змінити ситуацію.