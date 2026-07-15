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Сьогодні в Ізюмському районі знешкоджуватимуть боєприпаси

Суспільство 10:16   15.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні в Ізюмському районі знешкоджуватимуть боєприпаси

У пресслужбі ХОВА поінформували, що сьогодні 15 липня піротехніки займатимуться розмінуванням в Ізюмському районі.

Роботи триватимуть з 11:00 до 13:00 у районі села Бражківка на Ізюмщині.

“Можливі звуки вибухів – планове знешкодження вибухонебезпечних предметів”, – додали в ХОВА.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що напередодні близько 21:45 КАБи ударили по Ізюму. Постраждали три жінки, серед них співробітниця ДСНС. Увечері ворожий БпЛА, попередньо типу «Герань-3», влучив по житловому сектору міста Дергачі. Пошкоджені житлові будинки. Поранення отримали 76-річна жінка та 54-річний чоловік.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 10:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ХОВА поінформували, що сьогодні 15 липня піротехніки займатимуться розмінуванням в Ізюмському районі.".