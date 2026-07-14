Номери телефонів для консультацій змінилися у Пенсійному фонді

У Пенсійному фонді вирішили спростити доступ до інформації, щоби покращити консультаційну підтримку громадян, повідомляє ХОВА.

«Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області повідомляє, що з метою підвищення ефективності дистанційного обслуговування громадян, спрощення доступу до інформації та уніфікації каналів комунікації з 18 червня 2026 року консультаційна підтримка громадян здійснюється через контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами телефонів: 0800503753; (044) 281-08-70; (044) 281-08071», – йдеться в офіційному повідомленні установи.