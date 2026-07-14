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Номери телефонів для консультацій змінилися у Пенсійному фонді

Суспільство 18:52   14.07.2026
Оксана Якушко
Номери телефонів для консультацій змінилися у Пенсійному фонді

У Пенсійному фонді вирішили спростити доступ до інформації, щоби покращити консультаційну підтримку громадян, повідомляє ХОВА.

«Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області повідомляє, що з метою підвищення ефективності дистанційного обслуговування громадян, спрощення доступу до інформації та уніфікації каналів комунікації з 18 червня 2026 року консультаційна підтримка громадян здійснюється через контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами телефонів: 0800503753; (044) 281-08-70; (044) 281-08071», – йдеться в офіційному повідомленні установи.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 18:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Пенсійному фонді вирішили спростити доступ до інформації, щоби покращити консультаційну підтримку громадян, повідомляє ХОВА.".