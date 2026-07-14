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Номера телефонов для консультаций изменились в Пенсионном фонде

Общество 18:52   14.07.2026
Оксана Якушко
Номера телефонов для консультаций изменились в Пенсионном фонде

В Пенсионном фонде решили упростить доступ к информации, чтобы улучшить консультационную поддержку граждан, сообщает ХОВА.

«Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области сообщает, что с целью повышения эффективности дистанционного обслуживания граждан, упрощения доступа к информации и унификации каналов коммуникации с 18 июня 2026 консультационная поддержка граждан осуществляется через контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам телефонов: 080050373; (044) 281-08-70; (044)281-08071», — говорится в официальном сообщении учреждения.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 18:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Пенсионном фонде решили упростить доступ к информации, чтобы улучшить консультационную поддержку граждан, сообщает ХОВА.".