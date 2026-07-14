Номера телефонов для консультаций изменились в Пенсионном фонде

В Пенсионном фонде решили упростить доступ к информации, чтобы улучшить консультационную поддержку граждан, сообщает ХОВА.

«Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области сообщает, что с целью повышения эффективности дистанционного обслуживания граждан, упрощения доступа к информации и унификации каналов коммуникации с 18 июня 2026 консультационная поддержка граждан осуществляется через контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам телефонов: 080050373; (044) 281-08-70; (044)281-08071», — говорится в официальном сообщении учреждения.