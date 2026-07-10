Стало известно, где сегодня будут разминировать территории

В пресс-службе ХОВА рассказали, сегодня, 10 июля, пиротехники будут заниматься разминированием в Чугуевском районе Харьковской области.

С 11:00 до 14:00 около села Тарановка пиротехники будут заниматься подрывом взрывоопасных предметов, передают в ХОВА.

Поэтому жителей предупреждают о взрывах, которые будут раздаваться в это время.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за минувшие сутки сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области потушили 17 пожаров. В течение суток спасатели ГСЧС ликвидировали пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами, в Богодуховском районе области, а также в городе Харькове. В результате вражеских атак горели жилые и другие здания, хозяйственные постройки и автомобили, уточнили спасатели.

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