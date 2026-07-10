Почти два десятка боев отбили ВСУ на севере от Харькова

В сводке 10 июля Генштаб ВСУ проинформировал о 22 боях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 18 раз в районе Старицы, Нововасильевки, Лимана, Волчанска, Артельного, Зибино, Охримовки, Гоптовки и Избицкого.

На Купянском – СОУ отбили четыре штурма россиян около Куриловки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 283 боевых столкновения. Вчера противник совершил 96 авиационных ударов, сбросив 286 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10085 дронов-камикадзе и осуществил 3422 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях врага: