Live

Сколько домов и квартир приобрели владельцы разбитого жилья на Харьковщине

Общество 16:47   09.07.2026
Виктория Яковенко
Сколько домов и квартир приобрели владельцы разбитого жилья на Харьковщине Фото: roboflow.com

В рамках программы «єВідновлення» на Харьковщине комиссии сформировали 11439 жилищных сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму более 15,3 миллиарда гривен, сообщили в ХОВА.

«Получатели компенсаций, используя жилищные сертификаты, приобрели 6066 объектов недвижимости на территории Харьковской области: 5083 квартиры и 983 частных дома. Стоимость приобретенного имущества превышает 12 миллиардов гривен, из которых 9,9 миллиарда оплачено на средства программы», — отметили в ОВА.

В общем уже использовано 8475 жилых сертификатов, выданных за разрушенные объекты недвижимости в области. Большинство владельцев приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные — в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других регионах.

Кроме этого, жители региона подали 72751 заявление для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья, через приложение и портал «Дія» поступило 245978 сообщений о разрушениях, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Уже получили денежную помощь для ремонта жилья 48588 человек на общую сумму более 4,9 миллиарда гривен. Еще для 306 заявителей компенсация согласована и передана на выплату на общую сумму 28,7 миллиона гривен.

«Профильные комиссии внесли сведения о 105827 объектах, поврежденных в результате российской агрессии. По программе есть єВідновлення уже восстановили 8957 квартир и 7745 частных домов», – отметил Синегубов.

Читайте также: Сколько переселенцев переехало в Харьков в июне, сообщили в мэрии

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 9 июля: более 250 ДТП за месяц, «прилет» по АЗС
Новости Харькова — главное 9 июля: более 250 ДТП за месяц, «прилет» по АЗС
09.07.2026, 17:13
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
09.07.2026, 15:06
Последнюю жительницу приграничного села на Дергачевщине убил FPV-дрон
Последнюю жительницу приграничного села на Дергачевщине убил FPV-дрон
09.07.2026, 09:50
Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего
Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего
08.07.2026, 21:45
Нельзя бесконечно закрывать глаза на бусификацию — Терехов о событии во Львове
Нельзя бесконечно закрывать глаза на бусификацию — Терехов о событии во Львове
09.07.2026, 15:38
Атака на авто в Золочеве: под ударом оказалась семья с младенцем, есть раненый
Атака на авто в Золочеве: под ударом оказалась семья с младенцем, есть раненый
09.07.2026, 17:31

Новости по теме:

09.07.2026
Более 250 ДТП произошло на Харьковщине в июне: самые опасные дни назвала НПУ
09.07.2026
На Харьковщине снова будет опасно: предупреждают о ливне, грозе, шквале
09.07.2026
Долги за землю: с кого хотят взыскать миллионы грн на Харьковщине
09.07.2026
Кому готовы платить до 50 тысяч гривен: ХОВА назвала топ вакансии
09.07.2026
СБУ разыскивает возможную коллаборантку из Купянщины: чем она занималась


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сколько домов и квартир приобрели владельцы разбитого жилья на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 16:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках программы «єВідновлення» на Харьковщине комиссии сформировали 11439 жилищных сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму более 15,3 миллиарда гривен".