Сколько домов и квартир приобрели владельцы разбитого жилья на Харьковщине

В рамках программы «єВідновлення» на Харьковщине комиссии сформировали 11439 жилищных сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму более 15,3 миллиарда гривен, сообщили в ХОВА.

«Получатели компенсаций, используя жилищные сертификаты, приобрели 6066 объектов недвижимости на территории Харьковской области: 5083 квартиры и 983 частных дома. Стоимость приобретенного имущества превышает 12 миллиардов гривен, из которых 9,9 миллиарда оплачено на средства программы», — отметили в ОВА.

В общем уже использовано 8475 жилых сертификатов, выданных за разрушенные объекты недвижимости в области. Большинство владельцев приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные — в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других регионах.

Кроме этого, жители региона подали 72751 заявление для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья, через приложение и портал «Дія» поступило 245978 сообщений о разрушениях, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Уже получили денежную помощь для ремонта жилья 48588 человек на общую сумму более 4,9 миллиарда гривен. Еще для 306 заявителей компенсация согласована и передана на выплату на общую сумму 28,7 миллиона гривен.

«Профильные комиссии внесли сведения о 105827 объектах, поврежденных в результате российской агрессии. По программе есть єВідновлення уже восстановили 8957 квартир и 7745 частных домов», – отметил Синегубов.