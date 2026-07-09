Толпа напала на военных ТЦК во Львове: что известно, реакция власти и Генштаба

Накануне, 8 июля, вечером во Львове произошло нападение на военнослужащих ТЦК и СП, проводивших мероприятия по оповещению. Видео инцидента сразу «разлетелось» в пабликах. На нем видно, как толпа переворачивает служебный автомобиль. На событие уже отреагировали в Офисе президента, Минобороны и Генштабе.

Как сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, около 21:30 во время мероприятий по оповещению, которые проводились совместно с представителями Нацполиции, остановили мужчину для проверки военно-учетных документов.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Telegram-канал «Захід Головне»

«Во время проверки его данных выяснилось, что этот гражданин является нарушителем военного учета с 12.06.2026 года. Гражданин был доставлен в ТЦК и СП. Военнообязанный гражданин, который нарушал правила военного учета, направлен для прохождения ВЛК. В то же время на месте происшествия осталась другая группа оповещения, заблокированная группой неизвестных. Эта группа оцепила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, существенно повредила и, в конце концов, перекинула служебный автомобиль. На месте работает полиция”, – отметили в ТЦК.

Видео: Telegram-канал «Захід Головне»

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что из-за инцидента провел срочное совещание с правоохранителями.

«Все, кто совершал правонарушения, в том числе препятствование деятельности военнослужащих, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. В то же время областной ТЦК и СП проведет служебное расследование правомерности действий военнослужащих ТЦК по оповещению гражданина 1996 года рождения, который находился в розыске», — написал Козицкий.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов также отреагировал на событие.

«Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же бить и срывать одежду, но уже с вас. Ожидаю справедливую реакцию от правоохранительных органов на события во Львове», — обратился Буданов.

Нападение на военнослужащих во Львове недопустимо, подчеркивают в Минобороны Украины.

«Позиция Минобороны последовательна — перед законом равны все. Ответственность должна наступать в любом из случаев насилия и агрессии. Единственный, кто извлекает выгоду от подобных ситуаций — враг. Язык ненависти к собственной армии приведет к невосполнимым изменениям. Мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины. Ее методы нуждаются в усовершенствовании и этот процесс продолжается”, — говорится в сообщении.

Генеральный штаб ВСУ также осудил произошедшие во Львове события. Они тоже просят правоохранителей обеспечить всестороннее, объективное и беспристрастное расследование.

«В то же время проводится служебная проверка относительно правомерности действий военнослужащих ТЦК и СП. В случае установления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности в определенном законом порядке. Никакие споры по поводу законности действий чиновников или военнослужащих не могут быть оправданием применения насилия. Правовая оценка каждому случаю должна предоставляться исключительно уполномоченными государственными органами”, — отметили в Генштабе.