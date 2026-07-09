Натовп напав на військових ТЦК у Львові: що відомо, реакція влади і Генштабу

Напередодні, 8 липня, ввечері у Львові стався напад на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. Відео інциденту одразу “розлетілося” у пабліках. На ньому видно, як натовп перевертає службове авто. На подію вже відреагували в Офісі президента, Міноборони та Генштабі.

Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, близько 21:30 під час заходів з оповіщення, які проводили спільно з представниками Нацполіції, зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Відео: телеграм-канал «Захід Головне»

“Під час перевірки його даних з’ясувалося, що цей громадянин є порушником військового обліку з 12.06.2026. Громадянина було доставлено до ТЦК та СП. Станом на зараз військовозобовʼязаний громадянин, який порушував правила військового обліку, направлений для проходження ВЛК. Водночас на місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб. Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль. На місці працює поліція”, – зазначили у ТЦК.

Відео: телеграм-канал «Захід Головне»

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що через інцидент провів термінову нараду з правоохоронцями.

“Усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Водночас обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців ТЦК щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку”, – написав Козицький.

Голова Офісу президента України Кирило Буданов також відреагував на подію.

“Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові”, – звернувся Буданов.

Напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, підкреслюють у Міноборони України.

“Позиція Міноборони послідовна — перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій — ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення і цей процес триває”, – йдеться у повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ також засудив події, що сталися у Львові. Вони теж просять правоохоронців забезпечити всебічне, об’єктивне та неупереджене розслідування.

“Водночас проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців ТЦК та СП. У разі встановлення порушень винні особи будуть притягнуті до відповідальності у визначеному законом порядку. Жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб чи військовослужбовців не можуть бути виправданням застосування насильства. Правову оцінку кожному випадку мають надавати виключно уповноважені державні органи”, – зазначили у Генштабі.