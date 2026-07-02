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Напад на ТЦК у Харкові: потерпілий не має претензій, «цікавий момент»

Суспільство 15:25   02.07.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Напад на ТЦК у Харкові: потерпілий не має претензій, «цікавий момент»

Сьогодні, 2 липня, відбулося підготовче судове засідання у справі про напад на співробітника ТЦК у Харкові, що стався 6 квітня.

Як повідомив МГ «Об’єктив» адвокат підозрюваного Дмитро Ципліцький, прокурор просив перейти до розгляду справи по суті. Фігурант – 56-річний Руслан Галімзанов не заперечував.

«Від потерпілого прокурор надав заяви, де він просить розглядати судову справу, проводити в тому числі і підготовче засідання, і засідання по суті без його участі. Написав, що не має жодних претензій до обвинуваченого та просить прийняти рішення у разі визнання винним, що не пов’язано із позбавленням волі. Так в оригіналах заяв і написано», – зазначив Ципліцький.

Підготовче провадження закрили, продовжує адвокат. Справу по суті почнуть розглядати на початку серпня.

«Цікавий момент. Сьогодні побачив, що той самий Слобідський суд, який зараз і судить Галімзанова, 9 червня притягнув до адміністративної відповідальності одного з ТЦК-шників, який має статус свідка в цьому провадженні. Чому притягнув до відповідальності? Бо в ході досудового розслідування, коли слідчі запросили запис з бодікамер, ТЦК-шники повідомили, що таких записів немає. Коли слідчі звернулися до ТЦК з запитом: «Чи видавалися такі камери старшому цього групи оповіщення?», повідомили: «Так, видавалася камера, вона в справному стані», – розповів Ципліцький.

Тож, за його словами, слідчі ініціювали перед ТЦК питання проведення службового розслідування. У результаті якого склали адміністративний протокол та направили щодо свого співробітника за те, що він не використав цю бодікамеру.

«Його притягнули до адміністративної відповідальності, і наклали штраф у вигляді 17 тисяч гривень», – додав адвокат.

Нагадаємо, 8 квітня під цілодобовий домашній арешт відправив Слобідський райсуд Харкова 56-річного Руслана Галімзанова, який поранив співробітника ТЦК. Адвокат наполягає, що група оповіщення “полювала” на його клієнта, а потерпілий біг за чоловіком щонайменше 800 метрів. Прокурор стверджує, що підозрюваний знав, що перед ним співробітники ТЦК і завдав одному з військовослужбовців ножового поранення, щоб уникнути мобілізації.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 15:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 2 липня, відбулося підготовче судове засідання у справі про напад на співробітника ТЦК у Харкові, що стався 6 квітня.".