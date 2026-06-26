У Харкові з ножем напали на ТЦК: загинув військовий, ще один поранений

Про напад на військовослужбовців повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

“У Харкові, під час проведення військовослужбовцями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення військовозобов’язаних, стався напад на представників ТЦК та СП. Після того як старший групи оповіщення — військовослужбовець Збройних Сил України — представився громадянину, останній раптово напав на нього та інших військовослужбовців, застосувавши ніж”, – поінформував ОТЦК на своїй сторінці у фейсбуці.

Двоє військовослужбовців отримали поранення, один із них загинув.

“Унаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали поранення. Одного з них прооперовано, наразі він перебуває в лікарні. Життя іншого військовослужбовця, на жаль, врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, наш побратим помер від численних ножових поранень”, – повідомили в обласному центрі комплектування.

Нападник втік. Його зараз розшукують.

Нагадаємо, вчора, 25 червня, у Харкові чоловік із ножем напав на поліціянтів. Вони постраждали, але змогли затримати чоловіка. Виявилося, що він неодноразово засуджений. І також перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.