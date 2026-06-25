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Зеленський анонсував “операцію впливу” на РФ від СБУ

Політика 20:19   25.06.2026
Оксана Горун
Зеленський анонсував “операцію впливу” на РФ від СБУ Фото: пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч, яку провів із т.в.о. начальника СБУ Євгенієм Хмарою. Йшлося, зокрема про “санкції середньої дальності”. 

“Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що СБУ ефективно застосовує дрони різних типів і таким чином “демонструє найвищі показники захисту позицій України на фронті”. Лідером за результатами ураження особового складу та техніки окупантів є Центр спецоперацій СБУ “Альфа”.

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Нагадаємо, 24 червня блекаут після атаки українських дронів стався у тимчасово окупованому Криму. У той само день СБУ повідомила про успішне ураження аеродромів та ППО окупантів у Криму. Днями  паливна криза у РФ докотилася до меж Харківщини: ліміти ввели на АЗС у Бєлгороді.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 20:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч, яку провів із т.в.о. начальника СБУ Євгенієм Хмарою. Йшлося, зокрема про “санкції середньої дальності”".