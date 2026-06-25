Зеленський анонсував “операцію впливу” на РФ від СБУ
Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч, яку провів із т.в.о. начальника СБУ Євгенієм Хмарою. Йшлося, зокрема про “санкції середньої дальності”.
“Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни”, – написав Зеленський.
Він зазначив, що СБУ ефективно застосовує дрони різних типів і таким чином “демонструє найвищі показники захисту позицій України на фронті”. Лідером за результатами ураження особового складу та техніки окупантів є Центр спецоперацій СБУ “Альфа”.
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Нагадаємо, 24 червня блекаут після атаки українських дронів стався у тимчасово окупованому Криму. У той само день СБУ повідомила про успішне ураження аеродромів та ППО окупантів у Криму. Днями паливна криза у РФ докотилася до меж Харківщини: ліміти ввели на АЗС у Бєлгороді.