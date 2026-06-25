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Зеленский анонсировал «операцию влияния» на РФ от СБУ

Политика 20:19   25.06.2026
Оксана Горун
Зеленский анонсировал «операцию влияния» на РФ от СБУ Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече, которую провел с вр.и.о. начальника СБУ Евгением Хмарой. Речь шла, в частности о «санкциях средней дальности». 

«Утвердил Службе 40-дневную операцию влияния на государство-агрессора ради побуждения к окончанию войны», — написал Зеленский.

Он отметил, что СБУ эффективно применяет дроны различных типов и таким образом «демонстрирует наиболее высокие показатели защиты позиций Украины на фронте». Лидером по результатам поражения личного состава и техники оккупантов является Центр спецопераций СБУ «Альфа».

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Напомним, 24 июня блэкаут после атаки украинских дронов произошел во временно оккупированной Крыму. В тот же день СБУ сообщила об успешном поражении аэродромов и ПВО оккупантов в Крыму. На днях топливный кризис в РФ докатился до границ Харьковщины: лимиты ввели на АЗС в Белгороде.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 20:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече, которую провел с вр.и.о. начальника СБУ Евгением Хмарой. Речь шла, в частности о «санкциях средней дальности»".