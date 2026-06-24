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Блэкаут в Крыму: полуостров ночью атаковали дроны

Украина 08:11   24.06.2026
Оксана Горун
Блэкаут в Крыму: полуостров ночью атаковали дроны Фото иллюстративное

Полностью без света 24 июня остался временно оккупированный Севастополь в Крыму, сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Во временно оккупированном Aqyari (Севастополе) полностью (!!!) отсутствует электроснабжение. Российский гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что в результате удара город остался без электричества. По его словам, «повреждены объекты энергетики, на месте работают службы, а масштабы разрушений уточняются». Местных жителей призывают экономить заряд телефонов, не перегружать сеть после восстановления света и «не паниковать». Фактически речь идет о выводе из строя важных энергетических объектов, вероятно Балаклавской ТЭС, снабжавшей город электроэнергией», — написал Чубаров в Facebook.

Позже он уточнил, что из-за отсутствия электричества в Севастополе не ездят троллейбусы.

О многочисленных взрывах и пролете дронов ночью сообщали крымские паблики.

Видео: «Крымский ветер»

Официальной информации Генштаба ВСУ об атаке на объекты оккупантов в Крыму на данный момент нет.

Партизанское движение «АТЕШ» тем временем сообщает, что российском оперштабе Крыма «обсуждают возможность возобновления перевозки топлива по железной дороге через Керченский мост».

«По информации наших агентов, причиной стали серьезные проблемы с топливным обеспечением полуострова. После ударов Сил обороны Украины по паромной инфраструктуре в Керчи и порту «Кавказ» возможности доставки топлива через Керченский пролив оказались существенно ограничены. Не лучше ситуация складывается и на так называемом «сухопутном коридоре» через оккупированные территории юга Украины. Российские военные все чаще признают, что основные маршруты снабжения находятся под постоянным огневым контролем украинских дронов, что делает перевозку ГСМ сложной, медленной и крайне рискованной», — написали в Telegram-канале АТЕШ.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 08:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полностью без света 24 июня остался временно оккупированный Севастополь в Крыму, сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров".