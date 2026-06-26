«Режим чрезвычайной ситуации» ввели оккупационные власти в Крыму и Севастополе

С сегодняшнего дня, 26 июня, во временно оккупационном Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации: гауляйтер Аксенов заявил о необходимости «стабилизировать функционирование всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения».

«Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в республике Крым. Этот режим принимается по согласованию с Михаилом Розвожаевым, с Севастополем мы действуем синхронно. Данный режим принимается с целью упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений», — сказал в обращении гауляйтер Аксенов.

Напомним, 21 июня гауляйтер Аксенов записал печальное обращение, сообщив, что бензин жителям Крыма не продадут больше ни по талонам, ни по QR-кодам. Остатки топлива хранят для экстренных служб. Топливный кризис в РФ, вызванный точными ударами украинских дронов, только масштабируется. Пока жители Крыма сидят вообще без топлива, лимиты постепенно вводятся в разных регионах страны.

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