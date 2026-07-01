Украинские БпЛА ударили по ангарам с истребителями РФ в Крыму

СБУ сообщила о подтвержденных результатах операции, которую провели во временно оккупированном Крыму «в рамках 40-дневной операции влияния на РФ«.

Били по аэродрому «Саки», где сосредоточена военная авиация оккупантов.

«Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в том числе ангары с истребителями. Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника. По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели», — проинформировала пресс-служба СБУ.

Там также уточнили, что один такой самолет, как Су-30СМ, стоит от 30 до 50 млн долларов США.

Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский после встречи с вр.и.о. начальника СБУ Евгением Хмарой анонсировал 40-дневную операцию влияния на РФ «ради побуждения к окончанию войны». На данный момент дальнобойные удары Сил обороны Украины в значительной мере сосредоточены на нарушении логистики оккупантов и создании блокады временного захваченного ими украинского Крыма. 24 июня блэкаут после атаки украинских дронов произошел в части населенных пунктов полуострова. В тот же день СБУ сообщила об успешном поражении аэродромов и ПВО оккупантов в Крыму. 26 июня гауляйтер Крыма Аксенов заявил о введении режима чрезвычайной ситуации.