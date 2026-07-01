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Українські БпЛА вдарили по ангарах із винищувачами РФ у Криму

Україна 10:46   01.07.2026
Оксана Горун
Українські БпЛА вдарили по ангарах із винищувачами РФ у Криму

СБУ повідомила про підтверджені результати операції, яку провели в тимчасово окупованому Криму “в рамках 40-денної операції впливу на РФ“.

Били аеродромом “Саки”, де зосереджена військова авіація окупантів.

Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами. Підтверджено п’ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі“, — поінформувала пресслужба СБУ.

Там також уточнили, що один такий літак, як Су-30СМ, коштує від 30 до 50 млн доларів США.

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Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський після зустрічі з т.в.о. начальника СБУ Євгеном Хмарою анонсував 40-денну операцію впливу на РФ “заради спонукання до закінчення війни”. Наразі далекобійні удари Сил оборони України значною мірою зосереджені на порушенні логістики окупантів та створенні блокади тимчасового захопленого ними українського Криму. 24 червня  блекаут після атаки українських дронів  стався в низці населених пунктів півострова. В той само день СБУ повідомила про  успішне ураження аеродромів та ППО окупантів у Криму. 26 червня гауляйтер Криму Аксьонов заявив про запровадження режиму надзвичайної ситуації.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 10:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ повідомила про підтверджені результати операції, яку провели в тимчасово окупованому Криму “в рамках 40-денної операції впливу на РФ”".