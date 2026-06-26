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«Режим надзвичайної ситуації» ввела окупаційна влада в Криму та Севастополі

Світ 13:30   26.06.2026
Вікторія Яковенко
«Режим надзвичайної ситуації» ввела окупаційна влада в Криму та Севастополі Скриншот

Відсьогодні, 26 червня, у тимчасово окупаційному Криму запровадили режим надзвичайної ситуації: гауляйтер Аксьонов заявив про необхідність «стабілізувати функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення».

«Шановні кримчани, сьогодні з 13:00 запроваджується режим надзвичайної ситуації в республіці Крим. Цей режим ухвалюється за узгодженням з Михайлом Розвожаєвим, із Севастополем ми діємо синхронно. Даний режим приймається з метою упорядкування фінансово-грошових, кредитних, договірних та інших відносин», – сказав у зверненні гауляйтер Аксьонов.

Нагадаємо, 21 червня гауляйтер Аксьонов записав сумне звернення, повідомивши, що бензин мешканцям Криму не продадуть більше ні по талонах, ні по QR-кодах. Залишки палива зберігають для екстрених служб. Паливна криза у РФ, спричинена влучними ударами українських дронів, лише масштабується. Поки мешканці Криму сидять взагалі без палива, ліміти поступово запроваджують у різних регіонах країни.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 13:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні, 26 червня, у тимчасово окупаційному Криму запровадили режим надзвичайної ситуації".