Блекаут у Криму: півострів вночі атакували дрони

Повністю без світла 24 червня залишився тимчасово окупований Севастополь у Криму, повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“У тимчасово окупованому Aqyari (Севастополі) повністю (!!!) відсутнє електропостачання. Російський гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що внаслідок удару місто залишилося без електрики. За його словами, “пошкоджені об’єкти енергетики, на місці працюють служби, а масштаби руйнувань уточнюються”. Місцевих жителів закликають економити заряд телефонів, не перевантажувати мережу після відновлення світла та “не панікувати”. Фактично йдеться про виведення з ладу важливих енергетичних об’єктів, імовірно Балаклавськоі ТЕС, що забезпечувала місто електроенергією”, – написав Чубаров у фейсбуці.

Згодом він уточнив, що через відсутність електрики в Севастополі не їздять тролейбуси.

Про численні вибухи та проліт дронов вночі повідомляли кримські пабліки.

Відео: “Крымский ветер”

Офіційної інформації Генштабу ЗСУ щодо атаки на об’єкти окупантів у Криму наразі немає.

Партизанський рух “АТЕШ” тим часом повідомляє, що російський оперштаб Криму “обговорює можливість відновлення перевезення палива залізницею через Керченський міст”.

“За інформацією наших агентів, причиною стали серйозні проблеми з паливним забезпеченням півострова. Після ударів Сил оборони України по поромній інфраструктурі в Керчі та порту “Кавказ” можливості доставлення палива через Керченську протоку виявилися суттєво обмежені. Не краща ситуація складається й на так званому “сухопутному коридорі” через окуповані території півдня України. Російські військові все частіше визнають, що основні маршрути постачання знаходяться під постійним вогневим контролем українських дронів, що робить перевезення ПММ складним, повільним і вкрай ризикованим”, – написали в телеграм-каналі АТЕШ.