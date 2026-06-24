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СБУ заявила про атаку на аеродроми та ППО окупантів у Криму

Україна 11:56   24.06.2026
Оксана Горун
СБУ заявила про атаку на аеродроми та ППО окупантів у Криму Фото: Exilenova+

Напередодні вдень та вночі в Криму лунали вибухи. 24 червня блекаут стався в Севастополі. Однак основною ціллю було все, що допомагає загарбникам контролювати небо над півостровом.

“Воїни Центру спецоперацій “Альфа” СБУ завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів “Саки” та “Гвардійське” на тимчасово окупованій території АР Крим”, – повідомила пресслужба СБУ.

За попередніми даними, українським дронам вдалося вразити чотири ангари для зберігання авіаційної техніки на військовому аеродромі “Саки”. А поблизу Керчі – дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С1”.

“Це вже четвертий уражений “Альфою” СБУ “Панцир-С1″ у цьому районі”, – підрахували в Службі.

Зазначимо, ППО в районі Керчі здебільшого прикриває міст у Крим, збудований окупантами з території РФ. Наразі, за даними партизанів АТЕШ, через паливну кризу на півострові, місцеві управлінці обговорюють варіант відновити перевезення палива залізницею через Керченський міст. Зараз легкозаймисті вантажі окупанти по цій споруді не перевозять, справедливо побоюючись, що ті стануть ціллю атаки.

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“Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога. СБУ й надалі методично перетворюватиме Крим на територію постійних втрат для російської армії, допоки вона не покине український півострів”, – заявили в СБУ.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 11:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні вдень та вночі в Криму лунали вибухи. 24 червня блекаут стався в Севастополі. Однак основною ціллю було все, що допомагає загарбникам контролювати небо над півостровом".